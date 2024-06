Al parecer Jay-Z no estuvo en vivo en los Premios Tony

NUEVA YORK (AP) — La electrizante reunión de Jay-Z con Alicia Keys en lo que parecía ser un dueto en vivo de “Empire State of Mind” en los premios Tony en realidad fue pregrabada, dijo a The Associated Press una persona relacionada con el programa que no estaba autorizada a hablar públicamente.

La aparición del rapero en el número musical de Keys de “Hell’s Kitchen” provocó un aumento de la emoción dentro del teatro, pero ahora parece que fue una truco de Hollywood, socavando la tradición de las comunidades de Broadway de cantar y bailar en vivo.

Un representante de Roc Nation de Jay-Z y un productor de White Cherry Entertainment no respondieron a los mensajes en busca de aclaraciones sobre lo sucedido el domingo por la noche. Un publicista de alto rango de la transmisión tampoco respondió a las solicitudes de comentarios el lunes.

El musical “Hell’s Kitchen”, que ganó dos premios el domingo por la noche, para la estrella Maleah Joi Moon y Kecia Lewis, quien interpreta a su mentora, se basa libremente en los años de juventud Keys en ese vecindario de Manhattan y contiene viejos éxitos y nuevas canciones de la cantante y compositora. Keys es productora, pero no actúa en la obra. El musical termina con una emocionante versión de “Empire State of Mind”.

Cada nominado a mejor musical nuevo en los Premios Tony tiene un espacio para actuar y “Hell’s Kitchen” fue el primero, su elenco interpretó un popurrí de canciones, incluido su éxito "Fallin’”.

Keys apareció al piano en el escenario del Teatro David H. Koch en el Lincoln Center y comenzó a cantar el éxito de 2009 de ella y Jay-Z. Pronto se levantó y bajó los escalones del escenario y entró en la sección de asientos de la orquesta y salió por el costado del auditorio: “Tenía que hacer algo loco. Es mi ciudad natal”, explicó a la multitud, momentos después aparentemente se unió al rapero en la escalinata de mármol del lugar en medio de un aplauso salvaje. "¡Brooklyn, la ciudad de Nueva York en los Tony esta noche!” Jay-Z se despidió al final.

El público y los medios de comunicación estaban dentro del auditorio y no han aparecido fotos de los dos artistas en vivo. Una versión de los dos terminando la canción fue transmitida a la audiencia televisiva y a una pantalla de video dentro del lugar. Keys llevaba el mismo atuendo que lució en el escenario. Jay-Z nunca fue visto entrando al auditorio abarrotado.

Si bien algunas partes de la transmisión de los Tony son pregrabadas (premios técnicos entregados antes del espectáculo, algunos paquetes publicitarios y, a menudo, segmentos de las obras más nominadas), la sensación es que las actuaciones musicales son lo que el público ve cuando acude a Broadway, sin trucos.

La revista New York Magazine informó por primera vez que el segmento había sido pregrabado.

___

Mark Kennedy está en http://twitter.com/KennedyTwits

AP