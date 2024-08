Alain Delon y las mujeres

Sin las mujeres y las actrices, ya sea en asuntos de amor, amistad o familia, Alain Delon, fallecido este domingo a los 88 años, habría sido, según sus propias palabras, solo "la sombra del actor y del hombre" que fue.

"A mí nunca me había pasado por la cabeza ser actor. Entré en la profesión y continué actuando por las mujeres y para las mujeres", afirmó a los 87 años en el prefacio de "Alain Delon, Amores y Memorias".

La lista de nombres femeninos en ese libro es larga: las actrices Brigitte Auber, Romy Schneider, Nathalie Delon, madre de su hijo mayor, y Mireille Darc, así como la madre de sus dos hijos más jóvenes, la modelo Rosalie van Breemen.

Delon también compartió rodajes con Jane Fonda, Annie Girardot, Claudia Cardinale, Marie Laforêt, Jeanne Moreau, Simone Signoret y Catherine Deneuve.

Pero las feministas lo consideraban "racista, homófobo y misógino", según el panfleto que circuló cuando el actor recibió una Palma de honor en el Festival de Cannes de 2019.

- Bofetadas y pasión por la Virgen María -

"¿Dije alguna vez que había abofeteado a una mujer? Sí. Y debería haber añadido que he recibido más bofetadas de las que he dado. En mi vida nunca he acosado a una mujer", se defendió Delon.

La primera a la que rinde homenaje es a su madre Edith, apodada Mounette, quien lo trajo al mundo en 1935.

En una entrevista a finales de 2018 también mencionó "una pasión loca" por... la Virgen María.

En la década de 1950, dos jóvenes fueron clave en su camino al estrellato: su compañera Brigitte Auber lo presentó a Michèle Cordoue, esposa del director Yves Allégret.

Michèle Cordoue será su amante. "Ella me impondrá ante su esposo, y él me dará mi primer papel en 'Quand la femme s'en mêle' (1957)", recordaba Delon.

- Romance con Romy Schneider -

Alain Delon vivió luego un romance apasionado con una joven actriz nacida en Viena y que llegó a Francia para deshacerse de la etiqueta de "Sissi": Romy Schneider, a quien conoció durante el rodaje de "Christine" (1958).

Al año siguiente se comprometieron. Él tenía 23 años, ella 20. Durante cinco años fueron amantes "terribles" y "magníficos".

En 1964, el actor dejó a Romy para irse con Francine Canovas (conocida profesionalmente como Nathalie Delon), con quien se casó (su único matrimonio) y con quien tuvo un hijo, Anthony, nacido ese mismo año.

Pero un vínculo indestructible seguiría uniendo a Alain Delon con Romy Schneider: la actriz acude a él, devastada, el día en que tiene que enterrar a su hijo de 14 años, David, en 1981.

Cuando ella murió, un año después, Alain Delon le escribió: "Je t'aime, ma Puppelé" ("pequeña muñeca" en alemán).

El actor, que prefería el término "encantador" a "seductor" porque "la seducción está hecha de cálculos, a diferencia del encanto", tuvo otras conquistas.

Se conocen sus relaciones con la cantante Dalida, con Maddly Bamy (futura compañera de Jacques Brel) y Nico, que tocaba en la banda Velvet Underground.

El hijo de Nico, Ari Boulogne (nacido en 1962 y fallecido en 2023) afirmó durante toda su vida ser hijo de Delon. Una paternidad que nunca fue reconocida por el actor.

Luego Alain Delon compartió su vida con Mireille Darc de 1968 a 1983.

"Ambos sufrimos un verdadero fracaso, no pude tener hijos", confesó ella.

"Ella fue la mujer de mi vida" y, "sin ella, yo también podría irme", dijo Delon tras la muerte de su excompañera en 2017.

Después de un romance con la actriz Anne Parillaud, Delon vivió, desde finales de la década de 1980 hasta 2001 con la neerlandesa Rosalie Van Breemen.

La pareja tuvo dos hijos en 1990 y 1994, Anouchka (su favorita, a menudo descrita como la "mujer de su vida") y Alain-Fabien.

Pasados los 80 años, Alain Delon se retiró a su propiedad en Douchy (Loiret) junto a Hiromi Rollin, presentada como su dama de compañía pero que se describía a sí misma como su pareja. Hasta que los hijos del actor la expulsaron en el verano de 2023, acusándola de maltrato.

AFP