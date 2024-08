Alcaraz cae en segunda ronda del abierto de eeuu mientras sinner y swiatek siguen adelante

Por Amy Tennery

NUEVA YORK, 29 ago (Reuters) - El excampeón Carlos Alcaraz fue eliminado el jueves del Abierto de Estados Unidos con una sorprendente derrota en tres sets ante el número 74 del mundo, Botic van de Zandschulp, mientras que los cabezas de serie Jannik Sinner e Iga Swiatek pasaron a la tercera ronda sin mayores sobresaltos.

Se esperaba que el español Alcaraz, tercer cabeza de serie, prolongara su racha de 15 victorias consecutivas en los Grand Slams, pero el campeón de Wimbledon y del Abierto de Francia tuvo un comienzo horrible y nunca se recuperó, cayendo por 6-1, 7-5 y 6-4 en la segunda ronda. Van de Zandschulp, el primer neerlandés que derrota a un jugador entre los tres primeros en un gran torneo desde que Richard Krajicek venciera a Pete Sampras en los cuartos de Wimbledon 1996, jugará a continuación frente al británico Jack Draper. "Fue una lucha contra mí mismo, ya sabes, en mi mente durante el partido. En el tenis juegas contra alguien que quiere lo mismo que tú", dijo Alcaraz. "Hoy jugaba contra el rival, y jugaba contra mí mismo".

Mucho menos dramático fue el partido en el estadio Arthur Ashe, donde la polaca Swiatek se deshizo de la japonesa Ena Shibahara por 6-0 y 6-1 en poco más de una hora. Ahora se enfrentará a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, que no es cabeza de serie. El ganador del Abierto de Australia, Sinner, tampoco tuvo problemas para deshacerse del estadounidense Alex Michelsen por 6-4, 6-0 y 6-2, y tardó sólo 99 minutos en lograr su 30ª victoria del año en pista dura, líder del ATP Tour. El italiano, que jugará a continuación contra el australiano Chris O'Connell, se ha visto salpicado por la polémica en Flushing Meadows después de que días antes del torneo se revelara que se había librado de una sanción y había sido absuelto de toda culpa a pesar de no haber superado dos controles antidopaje este año. Sinner dijo que había dado positivo por una sustancia prohibida después de que su fisioterapeuta le aplicara un spray de venta libre en un corte de su propia mano antes de llevar a cabo el tratamiento en marzo.

Sinner despidió a su fisioterapeuta y a su entrenador la semana pasada.

"No es fácil, obviamente, encontrar ahora en mitad de la temporada, ya sabes, al preparador físico y al fisio", dijo Sinner. "Hacemos todo lo posible por encontrar a los mejores, y luego ya veremos". La bicampeona Naomi Osaka cayó ante la checa Karolina Muchova por 6-3 y 7-6(5), otra decepcionante eliminación en un Grand Slam en lo que ha denominado su "año de aprendizaje" tras regresar de una pausa de 15 meses por maternidad.

"Siento que estoy trabajando mucho más duro de lo que he trabajado nunca en mi vida, así que tiene que convertirse en algo", dijo Osaka. "No es necesario, pero creo que lo hará". Muchova, semifinalista el año pasado, jugará a continuación contra la rusa Anastasia Potapova. El ex campeón Daniil Medvédev superó al húngaro Fabian Marozsan por 6-3, 6-2 y 7-6, ayudado por los 45 errores no forzados de su rival, y jugará a continuación contra el italiano Flavio Cobolli. Jessica Pegula, sexta cabeza de serie, y Tommy Paul, decimocuarto, dieron alas a las esperanzas locales al pasar ambos estadounidenses a la tercera ronda, pero su compatriota Sebastian Korda cayó eliminado.

La defensora del título, Coco Gauff, espera mantener el buen momento para el público local cuando se enfrente el viernes a la ucraniana Elina Svitolina en la Arthur Ashe.

Ben Shelton y Frances Tiafoe prometen espectáculo en la tercera ronda. (Información de Amy Tennery en Nueva York; información adicional de Shrivathsa Sridhar en Bengaluru; edición de Peter Rutherford; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

Reuters