Alcaraz revela que el premio en dinero le atrajo del six kings slam saudí

28 oct (Reuters) - El español Carlos Alcaraz dijo el lunes que el premio récord en metálico ofrecido en el Six Kings Slam de Arabia Saudí a principios de mes fue una motivación para jugar el torneo, mientras el número dos del mundo se prepara para el Masters de París.

Su rival, el italiano Jannik Sinner, rechazó las afirmaciones anteriores de que se unió al torneo de exhibición para obtener recompensas económicas, y subrayó que acudió a Riad por el reto deportivo.

Sin embargo, Alcaraz reconoció que el aspecto financiero jugó un papel importante, ya que ganó 1,5 millones de dólares en cuatro días a mediados de octubre.

"Me encanta jugar al tenis. La mayor parte del tiempo no pienso en el dinero. Sólo juego por amor o por diversión. Pero hay que ser realista. Tienes que pensar que quieres ganar dinero, ya sabes, y ya está", dijo Alcaraz a la prensa el lunes.

"(...)en Arabia es el premio en metálico más alto de la historia, así que fue una buena motivación, al menos para mí".

El español no ha tenido mucho éxito en el Masters de París en los últimos años, siendo una aparición en cuartos de final su mejor resultado. Alcaraz conquistó los títulos del Abierto de Francia y de Wimbledon este año, pero afirmó que la temporada le ha pasado factura.

"No he jugado un buen tenis en este torneo. Probablemente al final del año, he estado cansado, o sí, como dije el año pasado, tenía que entender que la temporada sigue después de septiembre", dijo.

"El calendario es súper apretado, súper exigente también. Así que llegando al último torneo del año, probablemente he estado cansado el año pasado, no jugué tan bien como quería, pero llegando a este año, creo que me siento diferente".

El torneo indoor de París se disputa hasta el 3 de noviembre. (Reporte de Tommy Lund en Gdansk, edición de Christian Radnedge. Editado en español por Natalia Ramos)

Reuters