Alcaraz se emplea a fondo en su estreno en Wimbledon, Sabalenka baja

Un poco sorprendido por la resistencia de su desconocido adversario, el vigente campeón de Wimbledon Carlos Alcaraz arrancó este lunes con una victoria en tres sets, como Daniil Medvedev, que se encontró menos dificultades, mientras que Aryna Sabalenka decidió no competir por una lesión en un hombro.

El número 1 mundial, Jannik Sinner, arrancará también este lunes, contra el alemán Yannick Hanfmann (110º), con la perspectiva de una segunda ronda explosiva ante su compatriota Matteo Berrettini, finalista de 2021 y lastrado por las lesiones en los últimos tiempos.

Como manda la tradición, el campeón saliente del cuadro masculino tuvo el privilegio de estrenar la hierba de la pista principal.

Alcaraz (3º ATP) tuvo que ponerse las pilas ante Mark Lajal, un rival de su misma edad, 21 años, pero que ocupa el puesto 269º de la clasificación mundial. Finalmente se impuso 7-6 (7/3), 7-5 y 6-2, en 2 horas y 22 minutos.

- 'La piel de gallina' -

"Esta pista es la más bonita en la que he jugado nunca y siempre tengo nervios cuando llego aquí. Entrené aquí 45 minutos el jueves e, incluso ahí, sentía nervios. Estoy contento y me siento privilegiado de jugar en esta pista", declaró el español tras derrotar al 269º de la lista mundial.

"Cuando camino por aquí se me pone la piel de gallina. Ojalá pueda jugar al mismo nivel que el año pasado, tengo recuerdos espectaculares aquí y es un gran sentimiento. Pero es un torneo completamente diferente y tengo que concentrarme en mi juego", añadió.

En la próxima ronda el reciente ganador de Roland Garros se enfrentará al vencedor del duelo entre el australiano Aleksandar Vukic (69º) y el austriaco Sebastian Ofner (45º).

Antes Mededev, N.5 de la ATP y semifinalista el año pasado, superó con comodidad al estadounidense Aleksandar Kovacevic (N.88) por 6-3, 6-4 y 6-2.

"Los primeros partidos en un Grand Slam no son nunca fáciles y ha habido momentos de más tensión de lo que podría dar que pensar el marcador. Estoy contento de mi nivel de juego", explicó el ruso.

En segunda ronda tendrá un rival francés: Alexandre Müller (N.102), que derrotó a su compatriota Hugo Gaston (N.71) por 6-4, 7-6 (7/2) y 7-6 (7/5).

No superaron la primera ronda los chilenos Nicolás Jarry, que cayó ante Denis Shapovalov (6-1, 7-5, 6-4), y Cristian Garín, derrotado por Shang Juncheng (7-5, 6-4, 6-4), ni el argentino Sebastián Báez, derrotado 6-2, 6-3 y 6-4 por el estadounidense Brandon Nakashima.

- Baja de última hora -

En categoría femenina llegó la mala noticia antes de comenzar. Víctima de un problema "extraño" en el hombro, la número tres mundial Sabalenka se bajó del torneo horas antes de enfrentarse a la estadounidense Emina Bektas (107ª).

"Siento mucho tener que anunciar que no jugaré Wimbledon este año. Lo intenté todo para estar preparada, pero mi hombro no me ha ayudado. Empujé al máximo hoy en el entrenamiento, pero mi equipo me ha dicho que jugar empeoraría las cosas", dijo.

Dos veces semifinalista en Wimbledon (2021 y 2023), Sabalenka tuvo que abandonar la semana pasada su participación en el torneo de Berlín en cuartos de final a causa de la lesión.

Debido a sus problemas físicos en los últimos meses, Sabalenka anunció a mediados de junio que no participará este verano en los Juegos Olímpicos de París.

"Debo cuidar de mi salud. Prefiero tomar un poco de descanso para estar segura de estar preparada físicamente para la superficie dura", argumentó entonces.

En el último Roland Garros, Sabalenka fue eliminada en cuartos de final, diezmada por unos problemas intestinales.

