Alcaraz se enorgullece de su triunfo en roland garros, planea tatuarse la torre eiffel en un tobillo

Por Shrivathsa Sridhar

PARÍS, 9 jun (Reuters) - Carlos Alcaraz dijo que su primer título en el Abierto de Francia el domingo fue el momento de mayor orgullo de su carrera, tras convertirse en el hombre más joven en ganar torneos del Grand Slams en las tres superficies tras sus coronas de Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos.

El joven de 21 años venció al alemán Alexander Zverev por 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 y 6-2 en Roland Garros y se unió a un club de élite que incluye a figuras de la talla de Mats Wilander, Jimmy Connors, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Alcaraz, que llegó a París casi sin rodaje debido a una lesión en el antebrazo derecho, declaró que su logro era aún más especial.

"Ganar mi primer 'Grand Slam' fue especial, pero es que después gané en Wimbledon a (Novak) Djokovic. Y ganar Roland Garros, después de todo lo que he pasado el último mes, quizás este momento es del que me siento más orgulloso", sostuvo.

Alcaraz se había retirado de Montecarlo y del Abierto de Barcelona debido a la lesión y, aunque intentó revalidar su título en Madrid, cayendo en cuartos de final, también se saltó el Abierto de Italia.

"Me considero un jugador que no necesita demasiados partidos para estar al 100%. He pasado una semana muy buena aquí en París, entrenando con buenos jugadores", dijo Alcaraz. "Me sentí muy bien (...) antes de que empezara el torneo. Obviamente, cada partido que he jugado, he ido mejorando".

"La lección que he aprendido es que la fortaleza mental gana partidos. Si eres flojo mentalmente no puedes ganar un 'Grand Slam'. Era una asignatura pendiente. Yo he luchado como un guerrero y me considero un guerrero", relató.

Alcaraz dijo que inmortalizaría su triunfo haciéndose un tatuaje de la Torre Eiffel con la fecha del domingo, tras haberse tatuado luego de sus anteriores grandes éxitos.

"Me voy a hacer un tatuaje seguro, en el tobillo izquierdo, y será la Torre Eiffel y la fecha de hoy", remarcó.

(Reporte de Shrivathsa Sridhar en París Edición de Toby Davis)

