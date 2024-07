Alcaraz y Sinner se acercan a su duelo en Wimbledon, Gauff eliminada

El esperado duelo entre el vigente campeón y el número uno mundial está ya muy cerca: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner sellaron este domingo su pase a cuartos de final de Wimbledon, donde se enfrentarían en una eventual semifinal.

Ambos figuran en la parte alta del cuadro y estos dos grandes amigos podrían reencontrarse en la penúltima ronda, como ya les ocurrió recientemente en Roland Garros, donde el español se llevó la victoria en una larga y dura batalla decidida en cinco sets.

En el cuadro femenino, un día después de la eliminación de la número uno Iga Swiatek, cayó también en octavos la segunda del ranking, la estadounidense Coco Gauff, ante su compatriota Emma Navarro.

- Bautista no sigue -

Alcaraz sobrevivió a un partido de octavos lleno de trampas ante el correoso tenista francés Ugo Humbert (16º), al que terminó superando 6-3, 6-4, 1-6 y 7-5.

El número 3 mundial, reciente campeón en Roland Garros, resistió la batalla en la cuarta manga para evitar tener que llegar a una quinta y en la siguiente etapa de la competición se enfrentará al estadounidense Tommy Paul (13º), que venció al veterano español Roberto Bautista (112º) por 6-2, 7-6 (7/3) y 6-2.

En la anterior ronda, Alcaraz había llegado a perder dos sets frente al estadounidense Francis Tiafoe y tuvo que llegar al quinto set para conseguir su billete a octavos.

Esta vez el desarrollo del partido no fue tan dramático, pero el joven murciano, de 21 años, debió esforzarse y no tuvo un momento tranquilo en todo el duelo.

"Jugar contra zurdos siempre es una trampa, sea cual sea la superficie. Pero hoy me sentí bien en la pista y creo que jugué a muy buen nivel. Simplemente intenté no pensar en que estaba jugando contra un zurdo y hacer mi juego", resumió Alcaraz.

Es la segunda vez que Alcaraz consigue alcanzar los cuartos de final en Wimbledon. La anterior fue el año pasado, donde terminó luego siendo el campeón tras una épica final ganada en cinco sets ante el serbio Novak Djokovic.

- En tres sets -

Más contundente todavía fue la victoria de Sinner, primero del ranking de la ATP, en su partido de octavos contra el estadounidense Ben Shelton (14º), al que ganó en tres sets, por 6-2, 6-4 y 7-6 (11/9).

"El tercer set fue complicado. No dejé de salvar bolas de set. Este tipo de partidos puede durar mucho tiempo, así que estoy contento de haberlo solucionado en tres sets", valoró el jugador italiano de 22 años.

Semifinalista el año pasado en el All England Club, Sinner jugará en cuartos contra el ruso Daniil Medvedev (5º), que iba ganando 5-3 cuando abandonó su adversario, el búlgaro Grigor Dimitrov (10º), que se hizo daño tras un resbalón.

El italiano aspira a un segundo título del Grand Slam después del conseguido en enero en el Abierto de Australia.

- Golpe al cuadro femenino -

Los octavos de final han supuesto la pérdida de las dos principales favoritas en la rama femenina.

El sábado la primera cabeza de serie, Iga Swiatek, había caído ante la kazaja Yulia Putintseva en tres sets y este domingo fue el turno de la segunda del mundo, Coco Gauff, que perdió 6-4 y 6-3 ante su compatriota Emma Navarro (17ª).

"He jugado con mucha agresividad. Coco es una gran jugadores, sabía que no me lo pondría fácil, así que quería ser agresiva y ponerle bajo presión, creo que eso lo conseguí", celebró Navarro, que consigue ya su mejor resultado en un Grand Slam, superando los octavos de final a los que había llegado en el último Roland Garros.

Gauff, campeona del US Open el año pasado, nunca logró llegar a cuartos en Wimbledon.

Por su parte, la española Paula Badosa, exnúmero 2 caída actualmente al puesto 93, fue eliminada por la croata Donna Vekic (37ª), por 6-2, 1-6 y 6-4.

La jugadora balcánica se medirá en cuartos de final ante una de las sorpresas del torneo, la neozelandesa Lulu Sun (123ª), procedente de la ronda clasificatoria previa y que ganó 6-2, 5-7 y 6-2 a la británica Emma Raducanu (135ª), campeona inesperada del Abierto de Estados Unidos en 2021.

bur-ig/dr/ma

AFP