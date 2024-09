Alcaraz y Sinner se clasifican para semifinales del torneo de Pekín

El tenista español Carlos Alcaraz (N.3) y el italiano Jannik Sinner (N.1) se clasificaron para las semifinales del torneo ATP500 de Pekín tras imponerse este lunes al ruso Karen Khachanov, por 7-5 y 6-2, y al checo Jiri Lehecka, por 6-2 y 7-6 (8/6), respectivamente.

En un primer set disputado, Alcaraz, que ya suma cuatro torneos de Grand Slam, tiró del repertorio con sus mejores golpes en los momentos complicados para llevarse el primer set: primero cuando devolvió el 'break' nada más perder el servicio con 2-3 en el marcador y luego cuando el ruso se colocó a dos pelotas de volver a quebrar (con 4-4), lo que le hubiera dejado a un juego y servicio de apuntarse la primera manga.

Tras esta batalla, Khachanov (N.27) mantuvo el partido parejo hasta que perdió el servicio en el quinto juego y acabó entregando el partido.

"Siempre intento ser agresivo, usando golpes fuertes, y siento que no temo mostrarlo", dijo Alcaraz tras sumar su séptima victoria consecutiva.

"Durante los últimos partidos las cosas han salido bien. Estoy golpeando muy bien la pelota, me estoy moviendo bien y no estoy dejando que mis rivales hagan su mejor tenis. Eso es lo que me gusta y lo que quiero en cada partido", añadió.

El joven murciano de 21 años se medirá en semifinales a otro ruso, Daniil Medvedev (N.5), quien derrotó por su parte al italiano Flavio Cobolli (N.32) por 6-2 y 6-4.

Alcaraz y Medvedev se han enfrentado ya en siete ocasiones, con cinco victorias para el español, la última de ellas en semifinales del pasado torneo de Wimbledon.

- "No es una situación fácil" para Sinner -

También se metió en semifinales Sinner, N.1 del mundo, quien parece dejar al margen sus problemas de dopaje, luego de que la Agencia Mundial Antidopaje anunciara haber recurrido la absolución del tenista por dos positivos en marzo, y superó al checo Jiri Lehecka (N.37) por 6-2 y 7-6 (8/6).

"Intento enfocarme en mi trabajo y hacer todo lo posible para estar listo para jugar", indicó Sinner, aunque admitió que "no es una situación fácil".

"Siempre intento decirme que no he hecho nada malo pero por supuesto ha habido muchas noches sin dormir" desde marzo, cuando dio positivo que el italiano atribuye a una "contaminación accidental" a través de un espray utilizado por su fisioterapeuta.

Sinner se enfrentará por una plaza en la final con el el chino Yunchaokete Bu (N.96), que sorprendió al ruso Andrey Rublev (N.6) por 7-5 y 6-4.

En categoría femenina, avanzaron a la siguiente ronda la bielorrusa Aryna Sabalenka, principal favorita, la japonesa Naomi Osaka, la española Cristina Bucsa y la ídolo local Zheng Qinwen (N.7), quien derrotó a la argentina Nadia Podoroska (N.66) por 6-3 y 6-2.

También quedó eliminada la brasileña Beatriz Haddad Maia (N.12), que perdió ante la estadounidense Madison Keys (N.24) por un doble 6-3.

-- Resultados de la jornada del torneo de Pekín:

. Individuales masculinos - Cuartos de final:

Jannik Sinner (ITA/N.1) derrotó a Jirí Lehecka (CZE) 6-2, 7-6 (8/6)

Bu Yunchaokete (CHN) a Andrey Rublev (RUS/N.4) 7-5, 6-4

Daniil Medvedev (RUS/N.3) a Flavio Cobolli (ITA) 6-2, 6-4

Carlos Alcaraz (ESP/N.2) a Karen Khachanov (RUS/N.7) 7-5, 6-2

. Individuales femeninos - 3ª ronda:

Aryna Sabalenka (BLR/N.1) derrotó a Ashlyn Krueger (USA) 6-2, 6-2

Madison Keys (USA/N.18) a Beatriz Haddad Maia (BRA/N.13) 6-3, 6-3

Cristina Bucsa (ESP) a Elise Mertens (BEL/N.24) 4-6, 6-2, 6-2

Karolína Muchová (CZE) a Jaqueline Cristian (RUM) 6-1, 6-3

Magda Linette (POL/N.31) a Jasmine Paolini (ITA/N.3) 6-4, 6-0

Mirra Andreeva (RUS/N.17) a Donna Vekic (CRO/N.16) 3-6, 6-4, 6-4

Amanda Anisimova (USA/N.34) a Daria Kasatkina (RUS/N.9) 7-6 (7/1), 6-4

Zheng Qinwen (CHN/N.5) a Nadia Podoroska (ARG) 6-3, 6-2

Anna Kalinskaya (RUS/N.10) a Peyton Stearns (USA) 3-6, 6-3, 3-1 y abandono

Naomi Osaka (JPN) a Katie Volynets (USA) 6-3, 6-2

pst/dh/mcd/hgs/sag/pm

AFP