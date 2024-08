Alejandro Blanco: "No hagamos una reflexión negativa de un resultado que ha superado los Juegos anteriores"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, pidió no hacer "una reflexión negativa de un resultado" en Paris 2024 que ha "superado" las citas de Tokyo 2020 y Rio 2016, y llamó a "disfrutar de las medallas y los deportistas", además de insistir en que "nunca una decepción puede anular toda una trayectoria maravillosa de un ciclo olímpico que ha sido el mejor de la historia".

"Hay que ser positivos. En los últimos Juegos teníamos una estabilidad, pero en estos, hemos superado los resultados anteriores. No hagamos una reflexión negativa de un resultado que ha superado los Juegos anteriores", declaró Blanco a su llegada a Madrid con el equipo español que ha competido en Paris 2024.

Para el dirigente, los deportistas españoles "han competido muy bien" y se debe "valorar", aunque no niega que "había una expectativa más alta por los resultados en el ciclo olímpico". Sin embargo, insistió en darles un "10" y aplaude su participación. "Al final es lo que es y hemos mejorado los Juegos anteriores, paso a paso", apuntó.

El mandatario considera que el deporte español está en un "momento maravilloso" y por ello pide "disfrutar de las medallas". "Claro que hay decepciones, pero nunca una decepción puede anular toda una trayectoria maravillosa de un ciclo olímpico que ha sido el mejor de la historia", aseveró.

Blanco también insistió en la necesidad de "hacer un planteamiento a 30 años" para decidir el futuro del deporte español. "Hay que ver dónde queremos llegar y la importancia que tiene el deporte en España", remarcó, negando que sea un llamamiento al Gobierno de España, con el que tiene "una excelente relación". "Hago una reflexión de futuro y creo que es buena para todos", sentenció, al tiempo que recordó que habían hecho un estudio comparativo con otros países y que "no se puede hablar de resultados si no se habla de inversión".

No obstante, no escondió que el Gobierno "ha apostado en el último ciclo dando una cantidad importante de dinero", por lo que "no es una crítica sino una reflexión en positivo". "Es más, ese modelo del deporte nosotros ya hemos empezado a hacerlo con el Consejo Superior de Deportes y es hacer un planteamiento global", zanjó.

Además, agradeció al apoyo a la Familia Real, presente en algunas competiciones de los Juegos Olímpicos, y que ve como "un grandísimo apoyo para el deporte", mientras que volvió a dejar claras las opciones de Madrid para ser sede olímpica.

"Madrid es la ciudad más preparada del mundo para hacer unos Juegos. Los Juegos están dados ya para el 2028 y el 2032, y ahora habrá un nuevo cambio de presidente y veremos la política que sigue el COI", concluyó Blanco en relación al final de la presidencia del alemán Thomas Bach.

