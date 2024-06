Alejandro Blanco: "Los resultados previos a París son los mejores de nuestra historia"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, destacó que los resultados de los deportistas nacionales previos a los Juegos Olímpicos de París son los "mejores" de la historia de España, y que una de las claves de los éxitos del deporte nacional es, según él, "hacerlo todo juntos".

"Los resultados previos a París son los mejores de nuestra historia. Hemos recorrido un camino de éxito", declaró Alejandro Blanco en un evento organizado por Sanitas, proveedor médico del COE y del Comité Paralímpico Español (CPE), y en el que participaron siete deportistas olímpicos y paralímpicos que estarán en París representando al deporte español.

El presidente del COE remarcó que "son siete historias y siete personas diferentes", que van a "ser los grandes referentes de la España" que quiere, y por la que lucha: "igualitaria, social e integradora". "Vais a tener a muchos españoles vibrando con vuestros éxitos porque sois nuestros representantes", les dijo a los deportistas.

Blanco recalcó que una de las claves de los éxitos del deporte español es "hacerlo todo juntos". "Vamos a competir con países que nos superan por mucho en el presupuesto", advirtió el dirigente, que señaló que España tiene "grandísimos deportistas y entrenadores", y la "mejor estructura de clubes del mundo", así como "grandes federaciones, comités, ayudas del gobierno y patrocinadores". Aunque lo más importante son las familias y "entornos" de los deportistas.

"Si no lo hacemos todo juntos es imposible", sentenció el dirigente, que agradeció el apoyo de Sanitas a los deportistas por cuidar de su salud "antes, durante y después", y les anunció a estos que "van a una gran cita a representar a todos los españoles", y les pidió "disfrutar de los Juegos y demostrarle a todo el mundo que no hay mejores deportistas que los españoles".

Por su parte, el presidente del CPE, Miguel Carballeda, celebró que volverán a "disfrutar de otros Juegos inclusivos, cada año más importantes por su compromiso por las personas, los servicios, y por cuidarlos", al tiempo que se congratuló por "compartir un sueño conjuntamente entre el mundo olímpico y el paralímpico".

El dirigente además recordó que estos Juegos serán los primeros en los que "se van a igualar los reconocimientos económicos a los deportistas paralímpicos y los olímpicos". "Es un avance muy importante en nuestro país. No somos los primeros en hacerlo, pero creo que se hace justicia porque el esfuerzo es igual de salida", apuntó.

No obstante, Carballeda lamentó que la equipación de los deportistas olímpicos y paralímpicos no será la misma en la cita parisina, pero recalcó que "igualdad e inclusión es poder considerarse personas y representar en igualdad de condiciones, en inclusión, las aspiraciones de todos los deportistas tengan o no discapacidad".

Una de las deportistas que buscará repetir el éxito conquistado en Tokio, donde obtuvo un oro y una plata, será Adiaratou Iglesias. La atleta adaptada recordó su historia y cómo empezó en su deporte. "Siempre me había gustado hacer deporte, pero al ser una chica nacida en Mali, hacer deporte en muchas partes de África es peligroso", criticó.

"De pequeña, alguna vez viendo la tele vi chicas corriendo y me di cuenta de que me gustaba mucho correr y me sentí identificada con ellas. Tuve que venir a España para tener una mejor vida, y aquí una mujer maravillosa me adoptó y me dio la oportunidad de poder empezar en algo que me había gustado siempre como el atletismo", explicó.

La también atleta paralímpica Sara Andrés reconoció que de pequeña lo que más le gustaba era la hípica. "Me gustan mucho los animales, pero por nivel económico de mi familia no me pudieron apoyar, y tampoco me fomentaron por ahí", señaló la deportista, subcampeona del mundo en 2023.

EVA MORAL: "NI CUANDO TUVE EL ACCIDENTE CAMBIÉ TANTO COMO EN ESTOS DOS AÑOS"

Eva Moral será otra de las bazas de la delegación española en los Juegos Paralímpicos de París. La triatleta, que logró un bronce en Tokio, ha sido también madre en este ciclo olímpico, junto con su marido, que a su vez en su entrenador. "Sabíamos que iba a ser un reto porque quería estar en París, y no sabía si iba a llegar a tiempo", remarcó.

"Ha sido un periodo duro, pero creo que me ha hecho más fuerte. Me ha dado la oportunidad de sentirme súper vulnerable, pero a la vez súper fuerte", declaró Moral, que además confesó que "ni cuando tuvo el accidente" que le cambió la vida, cambió "tanto como en estos dos últimos años".

"Es mi mayor motivación cuando hay que entrenar duro, solo saber que ella va a estar ahí y que sus padres se esfuerzan día a día por cumplirlo. Quiero que aprenda esos valores", dijo refiriéndose a su hija, que este lunes cumplía dos años.

Además, incidió en que "el deporte no entiende de discapacidad, género ni razas, y que es esfuerzo, sacrificio, querer ser la mejor versión día a día de uno mismo".

Por su parte, Misa Rodríguez, campeona del mundo de fútbol el pasado verano, afirmó que "nadie cuando debuta en Primera División se imagina todo lo que puede conseguir después". "Llegué hace tres años a la selección, te imaginas con ganar cosas, pero un Mundial se ve muy lejos. Ahora estamos en los primeros Juegos y ojalá pueda estar", expresó la canaria, que reconoció que "admira" a Simone Biles.

El baloncestista en silla de ruedas Pincho Ortega apuntó que espera "llegar en la mejor forma posible" a París. "Nos vamos a dejar la piel para conseguir por lo menos el podio. Nos vemos con muchas esperanzas y con mucha hambre. En Tokio nos quedamos a un puesto de subir al podio y tenemos muchas ganas de poder conseguir esta medalla", advirtió el deportista paralímpico.

El gimnasta Ray Zapata, plata en Tokio 2020 en gimnasia, confesó que de pequeño lo que más le gustaba era "estar por el aire dando volteretas". "Yo veía a los chicos haciendo volteretas y no sabía que hacían gimnasia, hasta que vi una exhibición y me di cuenta de que quería hacer eso", zanjó.

Por último, el consejero delegado de Sanitas y CEO de BUPA en Europa y Latinoamérica, Iñaki Peralta, añadió que siempre ha pensado que "en las relaciones profundas, que merecen la pena, el momento del saludo y la despedida tienen que ser incluso marciales, porque marcan el afecto y la importancia de esa persona".

"Toca despediros por un cortísimo espacio de tiempo donde somos muy conscientes de lo que os vais a jugar. Estamos aquí para desearos que podáis estar al 100% de vuetras capacidades, y que podáis cumplir vuestros sueños". "Sanitas ha estado, está y estará a la vuelta esperándoos", concluyó.

Europa Press