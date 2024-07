Alejandro Blanco: "Vamos a por las 22 medallas y al pasar la barrera de Barcelona a ver qué pasa"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, aseguró que su pronóstico en cuanto a medallas de la delegación española en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 es lograr "más de 22" y, superada la barrera histórica marcada en la cita en casa de Barcelona 1992, esperar "a ver qué pasa".

"Con la pasión que les escucho a los deportistas cada día en las entrevistas y cada vez que les voy a ver entrenar o a competir... Más de 22, más de 22 medallas. Venga, vamos a por las 22 y al pasar la barrera de las 22 ya hemos superado Barcelona y a ver qué pasa", comentó a los medios en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas antes de volar a París.

En este sentido, se mostró optimista por el buen nivel actual de los deportistas españoles. "Sabéis igual que yo que los resultados son extraordinarios y las posibilidades son extraordinarias. Y con eso me quedo", aportó.

Para Blanco, esa cifra de 22 medallas de Barcelona es "mágica", pero superable. "Sí, sí, claro. A ver, el número 22 es un número mágico, hay que superarlo, pero no olvidemos que en Londres ya tenemos 20, ¿no? 17, 18, muchos cuartos, quintos, puestos. Hay gente muy joven que en los anteriores Juegos quedaron cuartos y quintos y ahora son campeones del mundo. En deporte no podemos asegurar nada, pero si no somos optimistas antes de competir, es mejor no ir", manifestó.

"Espero que a la vuelta tengamos muchas alegrías que compartir y que contar", señaló el presidente del COE, que afronta estos Juegos Olímpicos con "más ilusión que nunca". "Yo soy una persona creo que tranquila, pero la realidad es que el periodo ha sido extraordinario, sobre todo el año preolímpico. Prácticamente doblamos el número de medallas en modalidades olímpicas del 15 y más del 70% del 19 y eso nos permite ser optimistas", aseguró.

"Cada fin de semana hay más éxitos en más disciplinas. Dentro de la realidad que sabemos que es el deporte, ahí llegan los deportistas en las mejores condiciones, en los deportes individuales y de equipo, y hay que pensar que todo va a salir bien", prosiguió.

Además, la delegación española cuenta con la buscada paridad hombre-mujer del COI. "Es un dato que si me permites es extraordinario, porque el movimiento olímpico quiere 50-50, pero es global, ¿no? Entonces que un comité olímpico con 382 deportistas lleve 50-50, bueno, 190 y 192, es que si lo hacemos con papel de un lápiz no sale mejor, ¿no? ¿Eso qué refleja? Pues el empuje y la fuerza del deporte femenino español", celebró.

"Refleja la planificación extraordinaria que han hecho las federaciones en deporte masculino y femenino y al final cuando le dan la igualdad de oportunidades, igual de salidas, igual de medios, igual de concentraciones, las chicas españolas son extraordinarias", añadió en este sentido.

En cuanto a si le preocupa la seguridad en los Juegos y, en concreto, en la ceremonia de inauguración del viernes sobre el río Sena, lo negó. "No, quiero verla. Yo creo que las medidas de seguridad en unos Juegos, sabéis que participan policías de todo el mundo, eso va a estar totalmente controlado", tranquilizó.

"Y la ceremonia de inauguración, aunque se empieza dos días antes, es como decir 'ya estamos aquí' y sale el equipo español. Salen los abanderados, llevamos a dos abanderados extraordinarios, y ya solo queda competir, éxitos, diplomas, medallas y participación española", manifestó Blanco, que apoyará en directo a los abanderados, la regatista Támara Echegoyen y el piragüista Marcus Cooper, y a toda la delegación española.

Además, aseguró que tiene las mismas ganas de siempre de acudir a unos Juegos y disfrutar de ellos. "Creo que en el deporte, si no tienes pasión, si el primer día no es igual que el último, estamos perdidos. Esto es el mayor reto que puede tener un país organizativo, el mayor reto que puedo tener como representación de un país a través del deporte. Estamos preparados y ansiosos para que empiece la competición y ver a estos auténticos fuera de serie competir representando a España", manifestó.

