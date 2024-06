Alemania, encaminada para otra gran campaña en la eurocopa

Por Philip O'Connor

BERLÍN, 27 jun (Reuters) - La extraordinaria trayectoria de Alemania en las fases eliminatorias de la Eurocopa entrará en un nuevo capítulo el sábado en Dortmund, con Dinamarca interponiéndose en el camino hacia más gloria para "Die Mannschaft", como se la conoce en casa, en el torneo.

De las 10 veces que los alemanes han superado la fase de grupos en la Eurocopa, han llegado a semifinales en nueve ocasiones y a la final en seis. Están empatados a tres títulos con España.

Además, Alemania cuenta con el único hombre que ha ganado el torneo como jugador y como entrenador, Bertie Vogts, vencedor en 1972 y como seleccionador en 1996, al derrotar a República Checa por 2-1 en la prórroga en Wembley.

Sin embargo, aquella victoria, hace ya casi 28 años, sigue siendo la última vez que los alemanes levantaron el trofeo Henri Delaunay, pero aunque el seleccionador germano Julian Nagelsmann no se lleve la copa a casa, es probable que su puesto esté asegurado.

"Nuestro compromiso con Julian Nagelsmann no cambiará en absoluto, aunque nos eliminen en octavos de final. No todas las eliminaciones son iguales: para nosotros, el rendimiento es crucial", dijo Andreas Rettig, director general de la Asociación Alemana de Fútbol (DFB, por sus siglas en alemán), a un medio digital.

No siempre fue así: Alemania Occidental, como era entonces, no participó en los primeros torneos de 1960 y 1964 y, cuando decidió participar, no se clasificó para la fase final de Italia 1968.

Sin embargo, esa falta de éxito duró poco y llegó hasta la final en los tres torneos siguientes, ganando en 1972 y 1980, pero perdiendo ante la entonces Checoslovaquia en 1976.

Sus tres únicas eliminaciones en la fase de grupos se produjeron en 1984, 2000 y 2004 y una derrota en octavos de final en 2020, unida a otra eliminación en la fase de grupos en el Mundial de Qatar 2022, habían rebajado las expectativas de cara a este torneo.

Sin embargo, una victoria por 5-1 sobre Escocia y un dramático empate en los últimos minutos contra Suiza les dio el pase como ganadores del Grupo A, preparándoles para su enfrentamiento de octavos de final contra Dinamarca y encendiendo las esperanzas de los aficionados de otra profunda carrera en la competición.

"Si quieres ser campeón de Europa, tienes que ganar a los realmente buenos", afirmó el delantero Niclas Füllkrug tras el empate contra Suiza.

"Creo que ya hemos demostrado de lo que somos capaces en este torneo". (Información de Philip O'Connor; editado por Ed Osmond; editado en español por Javi West Larrañaga)

Reuters