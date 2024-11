Alemania hará frente a la intimidación rusa, afirma la ministra de Asuntos Exteriores

VARSOVIA, Polonia (AP) — La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania afirmó el martes que su país no se dejará intimidar por la nueva política de disuasión nuclear de Rusia, afirmando que no se repetirán los errores del pasado.

Annalena Baerbock dijo en una conferencia de prensa en Polonia que Berlín ahora atenderá las advertencias de los socios que comparten frontera con Ucrania. Estaba asistiendo a una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de Polonia, Alemania, Francia e Italia en el milésimo día desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Baerbock afirmó que Alemania y sus socios “no se dejarán intimidar” mientras “Putin juega con nuestro miedo”.

“No empezó a hacer esto hace mil días. Comenzó en 2014”, dijo Baerbock.

“Y Alemania en particular cometió el error en ese entonces, especialmente en el ámbito político, de dejarse intimidar por este miedo y, sobre todo, de no escuchar a sus socios, especialmente a nuestros socios de Europa del Este, quienes dejaron claro en ese momento que no debemos confiar en las promesas del Kremlin. Debemos invertir en nuestra propia seguridad y protección”.

El presidente Vladímir Putin firmó el martes una doctrina nuclear revisada que declara que un ataque convencional contra Rusia por parte de cualquier nación que esté apoyada por una potencia nuclear será considerado un ataque conjunto contra su país.

Esto sigue a la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de permitir que Ucrania ataque objetivos dentro de Rusia con misiles de mayor alcance suministrados por Estados Unidos.

Baerbock dijo que Putin busca dividir Europa, pero está “amargamente equivocado”.

Los ministros de Asuntos Exteriores sostuvieron conversaciones sobre intensificar el apoyo militar de Europa a Ucrania, así como las relaciones con Estados Unidos bajo Donald Trump, quien asumirá el cargo el 20 de enero.

Trump dice que espera que Europa haga un mayor esfuerzo por su propia defensa ante la guerra de Rusia con Ucrania.

El ministro polaco de Asuntos Exteriores, Radek Sikorski, indicó que en la reunión "se acordó que Europa debe asumir una mayor responsabilidad por su propia seguridad, y eso incluye un reparto más equilibrado de las cargas entre los miembros de la OTAN”.

Los ministros dijeron que su reunión fue una expresión de unidad y solidaridad con Ucrania. Observaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas ucranianas.

También asistió a la reunión la próxima jefa de diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas. Por “razones logísticas”, el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, no pudo asistir en persona, informó Sikorski.

La reunión fue motivada por los intensificados ataques con misiles de Rusia sobre Ucrania y por la victoria presidencial de Trump y los cambios en las relaciones transatlánticas que puede traer, añadió Sikorski.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

