Alemania ya celebra los octavos de su Eurocopa, Croacia se complica la vida

Con un concierto de bocinas de coche por toda Alemania nada más finalizar el partido, la organizadora de la Eurocopa festejó su pase a octavos tras ganar 2-0 a Hungría, este miércoles en Stuttgart, mientras que Croacia se complicó la vida al empatar 2-2 contra Albania.

En el arranque de la segunda jornada de la fase de grupos, la 'Mannschaft' supo mantener a raya las peligrosas acciones a balón parado de los magiares y castigar su indecisión defensiva.

- 'Doble rasero' según Hungría -

El capitán Ilkay Gundogan, elegido Jugador del Partido por la UEFA, asistió a Jamal Musiala (22) y cerró más tarde el partido (67), para enviar a los hombres de Julian Nagelsmann a octavos de final.

Por su parte Hungría, que contó con ocasiones para haber complicado el partido a los locales, tiene difícil su continuidad en el torneo y se jugará todo contra Escocia en la última fecha.

En rueda de prensa, el seleccionador Marco Rossi, lamentó el criterio arbitral en acciones clave del partido, decididas con "doble rasero" en su opinión.

"Nunca me he quejado en mi carrera como jugador o entrenador, nunca he buscado excusas, pero lo que el árbitro hizo hoy... usó un doble rasero", protesto Rossi, al respecto de una posible falta en ataque no señalada antes del gol de Musiala.

- Gjasula, héroe de Albania -

Se lo jugará todo en la última fecha Croacia, tras empatar 2-2 contra Albania, el rival 'a priori' más sencillo del complicado Grupo B.

Luego de su abultada derrota por 3-0 contra España en su entrada en liza, Croacia llegaba al partido contra Albania en Hamburgo con urgencia por sumar tres puntos, pero el partido no tardaría en torcerse.

Entrenadas por el brasileño Sylvinho las 'Águilas', que ya dieron muchos problemas a Italia en el debut en el torneo (victoria de la Azzurra por 2-1), volvieron a adelantarse en el marcador con un cabezazo de Qazim Laçi, superando a la pasiva defensa croata a los 14 minutos.

Con el agua al cuello, los croatas creyeron haber salvado el día tras remontar el partido en apenas dos minutos, primero con un gol de Andrej Kramaric (74) y segundos después con un tanto contra su portería del defensa albanés Klaus Gjasula (76).

Pero Gjasula pudo resarcirse y erigirse como héroe de los suyos al empatar el partido, ayudado por un mal rechace del central croata Josko Gvardiol a los 90+5 minutos.

El resultado deja a ambos equipos con un punto cada uno, en una llave coliderada por España e Italia, que se enfrentarán el jueves en Gelsenkirchen.

Croacia, que acabará la primera fase frente a Italia, está obligada a ganarle para avanzar en el torneo. Cualquier otro resultado será sinónimo, casi al 100%, de despedida prematura.

- Mbappé se entrena aparte -

A escasas 48 horas de otro de los grandes duelos de la fase de grupos, entre Francia y Países Bajos, el capitán y estrella de los 'Bleus' Kylian Mbappé se entrenó aparte este miércoles, con un apósito sobre la nariz que se rompió el lunes.

El atacante, ausente en el inicio de la sesión, se entrenó con un preparador físico con el que realizó pases apartado del grupo. Después se probó realizando disparos con el resto de compañeros, sin dar muestras de molestias.

Tras un choque con el defensa rival Kevin Danso, Mbappé tuvo que abandonar el encuentro contra Austria el lunes (victoria francesa por 1-0) y luego pasó "exámenes radiológicos" en un hospital que confirmaron la fractura nasal, aunque el seleccionador Didier Deschamps precisó al martes que el delantero no debería tener que operarse inmediatamente, pero sí más adelante.

En caso de baja, Olivier Giroud, máximo goleador de la historia de Francia (57 goles) y que se retirará de la selección gala al término de la Eurocopa, es el favorito para ocupar su lugar.

Dam/iga/pm

AFP