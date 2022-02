Alerta roja en Reino Unido por la llegada de 'Eunice', la peor tormenta en décadas en el noroeste de Europa

Más de 120.000 hogares de Reino Unido ya se encuentran sin energía a las pocas horas de la llegada de la tormenta 'Eunice', considerada como la peor registrada en décadas en el noroeste de Europa, y que tiene también en alerta a Países Bajos, Francia, Alemania e Irlanda.

El Gobierno británico ha anunciado una reunión del gabinete de emergencias COBRA para esta tarde para coordinar la respuesta contra la tormenta, que ha llegado a levantar en el faro de Needles, en la Isla de Wight, una ráfaga de 196 kilómetros por hora, la más potente jamás registrada en el país.

Las autoridades han declarado una alerta roja para el este de Inglaterra, incluyendo la capital, Londres, ante la "fuerza extrema" de los vientos, de acuerdo con la Agencia Meteorológica Británica (la Met Office). Esta alerta se encuentra en vigor hasta esta tarde pero no se descarta una ampliación si la tormenta sigue sin amainar.

La tormenta ha dejado en tierra un número "significativo" de vuelos, según un comunicado de la aerolínea British Airways recogido por 'The Guardian' -- el aeropuerto de Heathrow ha confirmado al menos 65 vuelos suspendidos -- mientras Escocia está ahora bajo un temporal de nieve que Escocia ha obligado al cierre de unas 70 escuelas.

'Eunice' también se ha dejado sentir en Países Bajos, donde 295 vuelos han sido cancelados en el aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol y todos los servicios de tren han quedado suspendidos desde las 14.00 hora local.

Asimismo, cinco departamentos en el norte de Francia se encuentran bajo "alerta naranja por fuertes vientos e inundaciones", en particular Pas-de-Calais y Somme. No obstante, los servicios y líneas del tren de alta velocidad hacia París no se han visto de momento especialmente afectados.

En Alemania, el servicio meteorológico nacional ha emitido una advertencia de nivel cuatro -- la más alta de su escala de avisos -- sobre partes del noroeste del país. La capital del país, Berlín, así como Hamburgo y Hannover, se encuentran bajo la alerta inmediatamente inferior.

Los trenes hacia las áreas costeras del norte han sido cancelados, mientras que el servicio entre estas dos últimas ciudades está funcionando con una hora de retraso.