Alex morgan queda fuera de selección fútbol olímpica eeuu, lo que podría poner fin a su carrera internacional

26 jun (Reuters) - Alex Morgan, quedó el miércoles fuera de la selección estadounidense de fútbol que competirá en los Juegos de París, lo que probablemente signifique el final de su carrera internacional.

Será la primera vez desde los Juegos Olímpicos de 2008 que Morgan no defienda los colores de Estados Unidos en una gran competición.

La delantera de 34 años, que se recupera de una lesión de tobillo, ha tenido poco tiempo de juego con su club de la NWSL, el San Diego Wave, y no ha marcado ningún gol y sólo ha dado una asistencia en ocho partidos.

"Estoy decepcionada por no haber tenido la oportunidad de representar a mi país en los Juegos Olímpicos", publicó Morgan en las redes sociales. "Este siempre será un torneo que llevo en el corazón y del que me enorgullezco cada vez que me pongo el escudo".

Con sólo 18 plazas en la lista para los Juegos Olímpicos, la seleccionadora Emma Hayes se vio obligada a tomar decisiones difíciles.

Incluso sin Morgan, a Estados Unidos no le faltará experiencia con ocho jugadoras que regresan de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde ganaron el bronce.

Entre los nombres conocidos que regresan a la lista están la veterana portera Alyssa Naeher, la centrocampista Lindsey Horan y la delantera Crystal Dunn.

Estados Unidos acude a París con ganas de dejar atrás su peor campaña mundialista del año pasado, en la que cayó eliminada en octavos de final.

El equipo estadounidense se reunirá el 8 de julio para enfrentar a México en un amistoso en Nueva Jersey, y se medirá a Costa Rica el 16 de julio en Washington en su última puesta a punto para los Juegos Olímpicos.

Estados Unidos abrirá el Grupo B de los Juegos el 25 de julio contra Zambia en el Stade de Nice de Niza.

(Reporte de Steve Keating en Toronto y Rory Carroll en Los Ángeles. Editado en español por Javier Leira)

