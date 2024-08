Algoritmo secreto y entrenador loco por los números están detrás del éxito de Italia en los relevos

SAINT-DENIS, Francia (AP) — Es el Billy Beane de los relevos olímpicos, que usa las matemáticas y una colosal base de datos para ganar como el héroe de “Moneyball”.

Una de las principales razones por las que Italia ha sido capaz de lidiar últimamente y de forma constante con los estadounidenses —mucho más rápidos— y con los jamaiquinos —mucho más talentosos— es el maestro de relevos Filippo Di Mulo, quien ha convertido los intercambios de postas en una ciencia y lo mantiene todo meticulosamente registrado en una base de datos de casi 25 años.

El siciliano entrenó a los Azzurri para conseguir el oro en 4x100 en Tokio, la plata en el Mundial del año pasado y otro oro en el reciente Campeonato de Europa. Su equipo luce como candidato fuerte en París 2024, cuando el 4x100 masculino se ponga en marcha con las eliminatorias del jueves, seguidas de la final el viernes.

“No somos los más rápidos del mundo. Los estadounidenses tienen más velocidad. Pero probablemente seamos los mejores en los intercambios. Y se nota”, dijo Lorenzo Patta, quien lideró el relevo ganador en Tokio.

Teniendo en cuenta la velocidad de cada atleta al entrar y salir de la zona de intercambio, además de la longitud de la zancada y el tamaño del pie, Di Mulo ha creado un algoritmo para determinar exactamente dónde, en cada zona de intercambio de 30 metros, deben colocarse sus corredores para sus posiciones iniciales.

Los velocistas cuentan un número determinado de pasos para llegar a su posición inicial asignada.

“Pero ningún atleta es una máquina; son seres humanos”, dijo Di Mulo, durante una entrevista con The Associated Press en el campamento de entrenamiento de relevos de Italia, en abril. “Así que hay que tener en cuenta cuestiones como empezar demasiado pronto o demasiado tarde. Pero al conocer las tendencias de cada atleta, puedo adaptarme. Así que en realidad no uso el número proporcionado por el algoritmo. Lo adapto a las características de cada deportista”.

Di Mulo vio por primera vez señales de que sus métodos estaban funcionando con una plata en 4x100 en el Campeonato de Europa de 2010, en Barcelona.

“Corrimos 38,17 con atletas cuyos mejores tiempos fueron 10.46, 10.43, 10.16 y 10.17. Entonces, si se calcula el índice de habilidad, restando el resultado del relevo de la suma de los mejores tiempos de los atletas individuales, quedó en 3.05”, dijo Di Mulo.

Si los hombres estadounidenses tuvieran un índice de habilidad de 3 segundos, establecerían el récord mundial prácticamente todos los años. Pero no es así.

Los estadounidenses. no han ganado el 4x100 masculino en unos Olímpicos en casi un cuarto de siglo, desde Sydney 2000.

Lo que Patta hace mejor que nadie en el equipo de Italia es tomar y entregar la posta, especialmente en el extremo receptor.

Con el brazo derecho estirado hacia atrás, perfectamente recto, con los ojos mirando hacia adelante, Patta toma la batuta con un movimiento continuo.

Ellos practican sus entregas quedándose quietos y moviendo el testigo rápidamente de uno a otro durante casi media hora. A veces lo hacen con los ojos cerrados.

