Algunos indecisos siguen sin estar convencidos con harris tras el debate con trump

Por Helen Coster y Tim Reid

11 sep (Reuters) - La opinión generalizada era que Kamala Harris dominaba el debate presidencial del martes contra el expresidente republicano Donald Trump, pero un grupo de votantes indecisos seguía sin estar convencido de que la vicepresidenta demócrata era la mejor candidata.

Reuters entrevistó a 10 personas que aún no estaban seguras de cómo iban a votar en las elecciones del 5 de noviembre antes de ver el debate. Seis dijeron después que ahora votarían a Trump o se inclinarían por él. Tres dijeron que ahora apoyarían a Harris y uno aún no estaba seguro de qué votaría. Harris y Trump están en una carrera muy reñida y es probable que las elecciones se decidan por sólo decenas de miles de votos en un puñado de estados disputados, muchos de los cuales son votantes indecisos como los que hablaron con Reuters.

Aunque el tamaño de la muestra era pequeño, las respuestas sugieren que Harris podría tener que ofrecer propuestas políticas más detalladas para ganarse a los votantes que aún no se han decidido. Cinco de ellos dijeron que los comentarios de Harris les habían parecido vagos durante los más de 90 minutos que duró el debate, sobre todo en lo relacionado con cómo mejoraría la economía de Estados Unidos y cómo afrontaría el alto coste de la vida, una de las principales preocupaciones de los votantes. El encuentro era especialmente importante para Harris, ya que un sondeo de opinión realizado el fin de semana por el New York Times y el Siena College muestra que más de una cuarta parte de los probables votantes consideran que no saben lo suficiente sobre ella, en contraste con Trump. Los partidarios de Trump dijeron que confiaban más en él en materia económica, aunque todos afirmaron que no les gustaba como persona. Dijeron que su situación económica personal había sido mejor cuando él fue presidente entre 2017-2021. Algunos destacaron su propuesta de gravar las importaciones extranjeras, aunque los economistas dicen que es probable que eso aumente los precios. Cuatro de esos seis también dijeron que Harris no los convenció de que aplicaría políticas económicas diferentes a las del presidente demócrata Joe Biden, un demócrata al que culpan en gran medida por el alto costo de la vida.

"Todavía no sé qué ofrece", dijo Mark Kadish, de 61 años, empresario de Florida. "Sus planes no tenían ni pies ni cabeza".

Cuatro de los votantes son mujeres y seis hombres; ocho son blancos y dos negros. Todos han votado a candidatos demócratas y republicanos en el pasado.

Harris mencionó algunas políticas concretas, como su plan de ofrecer ventajas fiscales a las familias y las pequeñas empresas. Sin embargo, centró gran parte del debate en atacar a Trump en lugar de exponer políticas detalladas.

Robert Wheeler, de 48 años, ejecutivo de una empresa de seguridad de Nevada, se inclinaba por Harris antes del debate. Ahora dice que si las elecciones se celebraran mañana votaría por Trump, en gran parte porque piensa que Harris no ofreció claridad sobre sus medidas.

"Tuve la sensación de que todo el debate fue Kamala Harris diciéndome por qué no votar a Donald Trump en lugar de por qué ella es la candidata adecuada", dijo Wheeler.

Pero Meredith Marshall, que trabaja por cuenta propia y vive en Los Ángeles, dijo que ahora estaba a favor de Harris. Ella dijo que había esperado escuchar más acerca de la economía de la vicepresidenta, pero todavía le gustaba su plan para ayudar a los propietarios de pequeñas empresas. (Información de Tim Reid y Helen Coster; edición de Ross Colvin y Howard Goller; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

