Amazon.com se suma a apuesta por energía nuclear para cubrir demanda de centros de datos

Por Timothy Gardner

WASHINGTON, 16 oct (Reuters) - Amazon.com comunicó el miércoles que ha firmado tres acuerdos para desarrollar la tecnología de energía nuclear denominada reactores modulares pequeños (SMR, por sus siglas en inglés), convirtiéndose en la última gran empresa tecnológica en impulsar nuevas fuentes para satisfacer la creciente demanda de electricidad de los centros de datos.

Amazon dijo que financiará un estudio de viabilidad de un proyecto de SMR cerca de un emplazamiento de Northwest Energy en el estado de Washington. Está previsto que X-Energy desarrolle el SMR. No se han revelado los detalles financieros.

Según el acuerdo, Amazon tendrá derecho a comprar electricidad de cuatro módulos. Energy Northwest, un consorcio de empresas estatales de servicios públicos, podrá añadir hasta ocho módulos de 80 MW, lo que resultaría en una capacidad total de hasta 960 MW, o suficiente para suministrar energía al equivalente de más de 770.000 hogares estadounidenses.

La energía adicional estaría a disposición de Amazon y de las empresas de servicios públicos para abastecer a hogares y empresas.

"Nuestros acuerdos fomentarán la construcción de nuevas tecnologías nucleares que generarán energía durante décadas", afirmó Matt Garman, presidente ejecutivo de Amazon Web Services.

Los SMR tendrán sus componentes construidos en una fábrica para reducir los costos de construcción. Los grandes reactores actuales se construyen in situ. Los detractores de los SMR dicen que serán demasiado caros para lograr las economías de escala deseadas.

La energía nuclear, que genera electricidad prácticamente libre de emisiones de gases de efecto invernadero y proporciona empleos sindicales bien remunerados, cuenta con un amplio apoyo tanto de demócratas como de republicanos.

No obstante, aún no hay ningún SMR estadounidense. NuScale , la única empresa con licencia de diseño de SMR de la Comisión Reguladora Nuclear, tuvo que abandonar el año pasado el primer proyecto para construir su tecnología en un laboratorio de Idaho. Además, los SMR producirán residuos nucleares radiactivos de larga duración para los que Estados Unidos aún no tiene un depósito definitivo.

(Editado en español por Carlos Serrano)

Reuters