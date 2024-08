Ana Peleteiro y Leyanis Pérez pasan a la final olímpica de triple salto

En ausencia de la lesionada Yulimar Rojas, las principales favoritas del triple salto femenino accedieron a la final, este viernes en París, entre ellas la española Ana Peleteiro y las cubanas Leyanis Pérez y Liadagmis Povea.

Peleteiro, una de las pupilas del cubano Iván Pedroso y campeona de Europa el pasado junio, apenas tuvo desgaste y solo necesitó un salto para ganarse el billete, llegando a 14,36 metros, cuando 14,35 era la distancia que daba la clasificación automática.

"Para mí un estadio lleno es como una performance, lo vivo así. Estaba un poco nerviosa, pero el ritmo de los aplausos me ayudó a tranquilizar las pulsaciones y a hacer los deberes", explicó la saltadora gallega, bronce olímpico en la anterior cita en Tokio.

"La final va a ser todo un reto para mí. Lo he preparado todo bien, mañana me encontraré mucho mejor y tengo el oro en mente", señaló.

Por la misma vía rápida entró en la final la cubana Liadagmis Povea, con 14,39 metros en su caso en el primer salto.

Más apuros tuvo la también cubana Leyanis Pérez, bronce mundial el año pasado en Budapest y que se presenta como teórica candidata al oro a sus 22 años.

Pérez tuvo que llegar al tercer intento para superar la distancia clasificatoria, alcanzando 14,68 metros, lo que le dejó como la mejor de la ronda clasificatoria, aunque la mayoría de grandes nombres se limitó a cumplir el trámite y no forzó la máquina.

"Es la clasificación más difícil que he tenido toda mi vida. El objetivo es pensar como si hubiera clasificado en la primera marca, despejar la mente y enfocarme en lo que de verdad importante, que es la final", explicó a la AFP tras su pase.

En contra de lo que es tradicional en esta prueba, cuando hay un día de descanso entre ronda clasificatoria y final, la lucha por las medallas será el sábado.

"Siempre hay un día de pausa, no sé qué ha pasado. La recuperación es ahora lo más esencial. Nunca he estado en una situación así, pero no lo sé si me va a afectar. Pero no, no creo que me perjudique", añadió.

Dr/ma

AFP