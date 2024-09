analista eleva previsión de exportación de trigo de ucrania para 2024/25 y reduce la de maíz

(Actualiza con detalles, tabla) KIEV, 9 sep (Reuters) - El analista APK-Inform aumentó la previsión de exportación de trigo de Ucrania para la temporada 2024/25, que va de julio a junio, a 13,8 millones de toneladas métricas desde los 13,4 millones anteriores, informó la consultora el lunes. También revisó a la baja las perspectivas de exportación de maíz del país a 22,5 millones de toneladas desde los 23 millones de toneladas del mes anterior. APK-Inform dijo que veía la cosecha total de grano de 2024 en 54,96 millones de toneladas, frente a los 59,77 millones de toneladas de 2023, y el excedente exportable de 2024/25 en 39,1 millones de toneladas. Ucrania exportó 50,7 millones de toneladas de diversos cereales en 2023/24. El consumo local podría ascender a 14,6 millones de toneladas, de las que 3,9 millones se destinarían a la alimentación. No obstante, la consultora prevé unas existencias finales récord de 6,2 millones de toneladas esta temporada, frente a los 4,8 millones de toneladas de 2023/24. No dio explicaciones sobre el aumento. BALANCE OFERTA/DEMANDA UCRANIA 2024/25 (millones de toneladas) producto cosecha 2024 2024/25 exportaciones exportaciones 2024/25 vs 2023/24 trigo 21,221 13,800 -25% maíz 26,807 22,500 -24% cebada 5,354 2,450 -1% TOTAL GRANO 54,955 39,084 -23% (APK-Inform) (Reporte de Pavel Polityuk; edición de Mark Heinrich; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y Ricardo Figueroa)

Reuters