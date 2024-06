Andreeva, la alumna de Conchita, se gradúa en Roland Garros

¿Se puede seguir hablando de revelación? A sus 17 años, la rusa Mirra Andreeva, discípula de la entrenadora española Conchita Martínez continúa su ascenso con tranquilidad, tras haber alcanzado por primera vez los cuartos de final de un Grand Slam en Roland Garros, donde le espera la gigante bielorrusa Aryna Sabalenka.

"Cuando el público gritaba 'Varvara, Varvara, Varvara', imaginaba que estaban gritando mi nombre y me ayudó", dijo riendo Andreeva, número 38 del mundo, justo después de haber eliminado a la francesa Varvara Gracheva el lunes, en octavos.

Delante de los micrófonos, la rusa desprende tanta serenidad y humor como durante el partido, en el que resistió a dos bolas de set de su rival para imponerse 7-5 y 6-2.

A mediados de abril, la joven apareció en el torneo de Rouen acompañada de Conchita Martínez, quien como jugadora venció en Wimbledon en 1994 y que como entrenadora ha acompañado a la hispanovenezolana Garbiñe Muguruza o a la checa Marie Bouzkova.

Ahora, dos meses después, con su pase a cuartos de final en Roland Garros, entra en un pequeño grupo de jugadoras que han logrado llegar tan lejos en el torneo parisino antes de cumplir 18 años. En los últimos diez años, sólo dos más lo han conseguido: las estadounidenses Amanda Anisimova, en 2019, y Coco Gauff, en 2021.

"Es genial verla mejorar constantemente cada semana", reaccionó Gauff, vigente campeona del US Open, que derrotó en dos ocasiones a la rusa el año pasado.

"Espero que pueda continuar así porque sé que a veces la presión puede ser importante. Si yo formara parte de su equipo cuidaría su salud mental lo primero, antes que el tenis y todo lo demás. Va a vivir una carrera larga y creo que estará llena de éxito", añadió.

- "Ya no estoy tan nerviosa" -

Cuando se cumple un año de su primera participación de Roland Garros, en la que ya alcanzó la tercera ronda, la siberiana dice ser "más estable en todos los aspectos, en el plano tenístico, mental, del juego, todo".

Luego de darse a conocer en el Masters 1000 de Madrid 2023 a los 15 años y de ese primer paso el año pasado sobre la tierra batida parisina, Andreeva alcanzó en julio de 2023 los octavos de final en Wimbledon, la primera vez que llegaba tan lejos en un torneo Grand Slam. En aquel torneo se convirtió además en la más joven desde 2006 en alcanzar esa ronda.

"Sé qué esperar de mí misma. No puedo decir que ahora soy más experimentada, no tengo todavía mucha experiencia, pero me he acostumbrado a los torneos, a las pistas, al gentío", añade, mientras declara no estar "tan nerviosa como el año pasado" en el momento de jugar.

Sobre su juego, la joven dice "conocer a las jugadoras y saber cómo jugar", pero su secreto reside quizás en su capacidad de improvisación.

- Victorias contra el 'Top 10' -

Su inicio de temporada 2024 ha sido desde luego prometedor. En enero, alcanzó los octavos de final de Abierto de Australia, tras pasar por encima en dos sets 6-0, 6-2 a la entonces número 6 Ons Jabeur, una de sus referentes en su estilo de juego.

El miércoles, en los cuartos de final, la joven chocará con Sabalenka, número 2 del mundo, para intentar asestar un nuevo golpe maestro contra una de las favoritas en París, que eliminó a Andreeva en el torneo de Madrid en 2023 y 2024.

"Evidentemente vamos a hacer algunos cambios porque la manera en la que jugué no funcionó las dos últimas veces", dijo Andreeva, consciente de la magnitud del desafío.

Pero más allá del resultado, Andreeva tiene ya asegurado integrar el 'Top 30' del ranking ATP tras la quincena parisina, su mejor clasificación hasta el momento y la confirmación de que en Roland Garros, la joven se ha graduado entre las grandes.

lve/gk/bm/dam/pm

AFP