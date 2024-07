Andrés Iniesta: "Hay selección para ser optimistas durante mucho tiempo"

El futbolista español Andrés Iniesta, internacional desde el 2006 al 2018, aseguró este jueves que "hay selección española para ser optimistas durante mucho tiempo", aunque advirtió de que "ganar" un torneo "no es fácil", al mismo tiempo que destacó el "compromiso" de los jugadores, que trasmiten "mucha confianza" con su manera de jugar".

"Esta selección me trasmite mucha confianza en el juego, en lo que hace cada uno. También por el nivel de compromiso con lo que cada uno hace. Nos están transmitiendo un sentir buenísimo. Ojalá el domingo se acabe consiguiendo el título, es lo que todos deseamos", valoró el de Albacete a preguntas de los medios durante un evento de LaLiga y Uber Eats en Madrid.

Sin embargo, no quiso adelantar que este grupo pueda ser capaz de emular a su generación, que celebró dos Eurocopas y un Mundial consecutivos, en el día en el que se cumplen 14 años de la consecución del Mundial de Sudáfrica, aunque "hay selección para ser optimistas durante mucho tiempo". "Pero ganar es muy complicado. España ha ganado a Alemania, a Francia, ahora toca Inglaterra. Todo el optimismo del mundo, así lo transmite la selección, pero ganar no es fácil", indicó.

"Me da mucha alegría vivir la situación que estamos viviendo, como aficionados, como país. Me gustaría ser futbolista y vivir estas cosas aunque tuviese 80 años. Ojalá acabemos consiguiendo la guinda del pastel, con los en la tierra para este último paso, porque delante está Inglatrerra. Pero ojalá puedan tener ese nivel que se ha visto durante todo el torneo, habrá muchas opciones de ganar", analizó.

Iniesta resaltó la "seguridad y confianza" que transmite esta España, entrenada por Luis de la Fuente. "Más allá de ganar o perder, España siempre tiene auténticos equipazos. Este grupo de jugadores están muy comprometidos con su seleccionador, con la forma de jugar, es muy importante", expresó.

"Tiene dos extremos muy desequilibrantes, jugadores que pueden controlar el partido. Es una grandísima selección, con muchísima variedad. Que se gane o se pierda siempre depende de una línea muy fina, pero están para ganar la final, no tengo ninguna duda. Hacen muchas cosas durante el partido para llevárselos", agregó.

Y en esta selección, Iniesta puso de relieve el papel de Lamine Yamal, cuyo rendimiento es "sorprendente", porque "no es lo normal ni lo habitual". "El año que ha mostrado en el Barça ha sido ya de alguien que es diferente, lo que está aportando también. A partir de ahí, a disfrutarlo, ojalá haga una grandísima final, es un jugador determinante y puede marcar el devenir del partido. Le queda toda la vida por delante para seguir creciendo", elogió.

"Eso de que los jóvenes no sienten la presión no es verdad, pero yo creo que los tiempos han cambiado, las herramientas han cambiado. Las oportunidades han cambiado, ahora el entorno te puede ayudar en situaciones que tú por tu juventud no puedes afrontar. Todo ha mejorado. No sé si 16 años es bachillerato, tienen todo el mundo por delante", concluyó.

Europa Press