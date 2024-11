Aqualectra firma un acuerdo BOOT de 20 años de Water-as-a-Service® con Seven Seas Water Group

WILLEMSTAD, Curazao--(BUSINESS WIRE)--nov. 26, 2024--

Aqualectra, la empresa de servicios públicos de agua y electricidad propiedad del gobierno de Curazao, y Seven Seas Water Group (Seven Seas), un proveedor multinacional de soluciones Water-as-a-Service ® ​​(WaaS), anunciaron hoy la firma de un acuerdo de construcción, propiedad, operación y transferencia (BOOT) de 20 años. En virtud de este acuerdo, Seven Seas construirá una nueva planta de ósmosis inversa de agua de mar (SWRO), que suministrará un mínimo de 25.000 metros cúbicos de agua potable por día. Seven Seas obtuvo el contrato tras un proceso de licitación competitivo a principios de este año.

La nueva instalación, ubicada en Hato West, reemplazará al sitio existente en Mundo Nobo y está previsto que comience a operar en octubre de 2026. Una vez que esté en pleno funcionamiento, la instalación producirá aproximadamente el 50% del suministro total de agua potable de Curazao, desempeñando un papel vital para satisfacer las demandas de agua a largo plazo de la isla.

La directora ejecutiva interina y directora financiera de Aqualectra, Neysa Isenia, destacó la importancia del acuerdo: “Este proyecto es un paso fundamental para aumentar nuestra capacidad de producción de agua y satisfacer la demanda actual y futura de agua potable de alta calidad de Curazao. La nueva planta proporcionará agua confiable y de alta calidad a los residentes y visitantes de Curazao, lo que respaldará el progreso y el bienestar de la isla. En Aqualectra, nos enorgullecemos de suministrar agua confiable y de la mejor calidad, y esta nueva planta nos ayudará a mantener nuestros estándares de confiabilidad y asequibilidad. Extiendo mi más sincero agradecimiento al equipo de Aqualectra por su dedicación y trabajo diligente durante todo el proceso de selección. Estamos muy felices y emocionados de haber seleccionado a Seven Seas Water Group y esperamos trabajar en estrecha colaboración para hacer realidad este proyecto esencial”.

Henry Charrabé, director ejecutivo de Seven Seas Water Group, señaló: “Nos sentimos verdaderamente honrados de haber sido seleccionados para suministrar agua potable a Aqualectra como parte de otro proyecto emblemático de Water-as-a-Service ® en la región. Este es uno de los proyectos públicos de desalinización más importantes del Caribe en la última década, y nos inspira el compromiso de Aqualectra con la calidad, la seguridad y la planificación a largo plazo. Nuestro modelo Water-as-a-Service ® se alinea perfectamente con los objetivos estratégicos de Aqualectra, y esperamos fortalecer nuestro papel como proveedor local confiable de agua desalinizada para Curazao en las próximas décadas."

Acerca de Seven Seas Water Group

Con sede en Tampa y operaciones en Estados Unidos, el Caribe y América Latina, Seven Seas Water Group (Seven Seas) suministra anualmente más de 20 mil millones de galones de agua a clientes industriales, comerciales, gubernamentales, municipales y hoteleros. Seven Seas diseña, construye, posee y opera, entrega nuevas instalaciones o adquiere y actualiza instalaciones existentes, con el objetivo de optimizar la transferencia de riesgos del proyecto entre los sectores público y privado. Con una excelente reputación en soluciones descentralizadas de tratamiento de agua y aguas residuales, el enfoque “Water-as-a-Service ® ” de Seven Seas busca ayudar a resolver los desafíos globales de infraestructura de agua y aguas residuales.

Acerca de Aqualectra

Aqualectra es la empresa de servicios públicos estatal de Curazao. Produce y distribuye agua y electricidad a más de 80.000 hogares y empresas. Aqualectra emplea a 615 mujeres y hombres dedicados que proporcionan el marco para brindar productos y servicios de calidad a nuestros clientes.

