Arabia saudí abandonará el objetivo de 100 dólares por barril de crudo para recuperar cuota, según ft

26 sep (Reuters) - Arabia Saudí se dispone a abandonar su objetivo no oficial de un precio de 100 dólares por barril de crudo mientras se prepara para aumentar la producción, informó el jueves el Financial Times, citando a personas familiarizadas con el asunto. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), liderada de facto por Riad, y sus aliados, entre ellos Rusia, conocidos como OPEP+, han recortado la producción para sostener los precios. A principios de este mes, la OPEP+ acordó retrasar el aumento previsto de la producción de petróleo para octubre y noviembre, después de que los precios del crudo tocaran su nivel más bajo en nueve meses. El Financial Times informó de que el grupo se ha comprometido a aumentar la producción el 1 de diciembre, tal y como estaba previsto, aunque ello implique un periodo más largo de precios bajos del petróleo. El crudo de referencia mundial, el Brent, bajaba alrededor de un 2%, hasta 71,97 dólares, a las 0655 GMT, tras conocerse el informe. La oficina de comunicación del Gobierno saudí no respondió inmediatamente a una petición de comentarios. Arabia Saudí ha decidido que no está dispuesta a seguir cediendo cuota de mercado a otros productores de petróleo y cree que tiene suficientes opciones de financiación, incluidas las reservas de divisas y la deuda, para soportar un periodo de precios del crudo más bajos, dijo el FT. El reino, primer exportador mundial de petróleo, ha asumido gran parte de los recortes de producción de la OPEP+, reduciendo su propia producción en unos 2 millones de barriles diarios (bpd) desde finales de 2022. Los miembros de la OPEP+ están recortando actualmente la producción en un total de 5,86 millones de bpd, lo que equivale aproximadamente al 5,7% de la demanda mundial de petróleo.

Sin embargo, el reino ha aumentado en el pasado la producción para defender su cuota de mercado. En 2020, Arabia Saudí y Rusia se enzarzaron en una guerra de precios, inundando ambos los mercados mundiales de petróleo después de que Moscú se negara a apoyar la decisión de la OPEP de realizar mayores recortes de producción para hacer frente a las secuelas de la pandemia del COVID-19. En 2014, Riad bloqueó las peticiones de algunos miembros de la OPEP de recortar la producción para frenar la caída de los precios del petróleo, preparando el terreno para una batalla por la cuota de mercado entre los productores de la OPEP y los que no pertenecen a la organización, en medio del auge de la producción de esquisto de Estados Unidos. (Reporte de Yousef Saba en Dubai y Shivani Tanna en Bengaluru; edición de Kim Coghill y Mark Potter; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters