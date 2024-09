Arce encara a Evo Morales y lo acusa de orquestar plan para obligarlo a dimitir

LA PAZ (AP) — En un sorpresivo mensaje por la televisión estatal, el presidente boliviano Luis Arce acusó el domingo al exmandatario Evo Morales de poner en marcha un golpe de Estado con un “bloqueo de caminos” esta semana hasta obligarlo a dimitir.

“¡Basta Evo! Hasta ahora he tolerado tus ataques y calumnias en silencio, pero que pongas en riesgo la vida del pueblo es algo que no voy a tolerar. Si tienes diferencias conmigo porque no acepté ser tu títere, ven y resolvamos. No arriesgues la democracia ni arrastres a la muerte al pueblo sólo por tus ambiciones personales”, declaró Arce, dirigiendose directamente a su mentor político, ahora convertido en su acérrimo rival.

Morales anunció para el martes el inicio de una marcha de sus seguidores hasta La Paz para protestar por el deterioro de la economía, pero sobre todo para presionar al gobierno y al Tribunal Supremo Electoral a aceptar su candidatura para las elecciones del 2025 por el dividido partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS).

Ambos líderes del MAS se disputan el control del aparato partidario de cara a los comicios, y con frecuencia Morales acusa a Arce de manipular la justicia para inhabilitarlo. Es la primera vez que Arce encara al expresidente directamente por televisión.

“Evo Morales, hoy me dirijo directamente a ti con la única intención de evitar la violencia y la confrontación entre bolivianos, porque quieres imponer tu candidatura por las buenas o por las malas haciendo correr sangre como ya lo hiciste una vez. Estas organizando una marcha que tiene el objetivo de terminar en un bloqueo nacional de carreteras para pedir el acortamiento de mi mandato y convocar a elecciones”, denunció Arce.

Morales forzó su candidatura en 2019 tras haber sido reelecto por una vez en forma consecutiva, según permite la Constitución, y a pesar de un referendo en 2016 en el que se rechazó su reelección. La OEA denunció que los comicios habían sido fraudulentos, lo que detonó un estallido social que dejó 37 muertos en protestas que se extendieron un mes, ante lo cual Morales se vio obligado a dimitir en 2019.

Arce fue ministro de Economía de Morales durante diez años. Morales lo designó para que fuese candidato, y el MAS retornó al poder en las elecciones de 2020, pero pronto aparecieron grietas entre los dos líderes. Arce está habilitado constitucionalmente para buscar la reelección en 2025.

El mandatario afronta una complicada coyuntura en medio de una crisis económica que está elevando la tensión social en el país. Campesinos e indígenas de La Paz afines a Morales anunciaron marchas y cortes de ruta el lunes para pedir la renuncia de Arce.

Morales dijo que la marcha que él liderará se realizará de todas maneras ante la negativa del gobierno de Arce de convocarlo para superar las discrepancias partidarias referidas al liderazgo en MAS.

AP