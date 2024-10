Argentina golea a bolivia en eliminatorias sudamericanas con triplete y dos asistencias de messi

BUENOS AIRES, 15 oct (Reuters) - La selección de fútbol de Argentina goleó el martes 6-0 como local a Bolivia y mantuvo el liderato en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026, en un partido en el que Lionel Messi destacó con tres goles y dos asistencias.

Con la victoria en la décima jornada de la competencia, la "Albiceleste" llegó a 22 puntos en la tabla de posiciones, tres de diferencia con el escolta Colombia y seis por encima de Uruguay. Bolivia cayó al séptimo puesto al quedarse con 12 unidades.

Para Messi fue el regreso ante su afición tras 11 meses, luego de quedar fuera de las jornadas anteriores por la lesión sufrida en la final de la Copa América que ganó Argentina en Estados Unidos.

"Es muy lindo venir y sentir el cariño de la gente, emociona como grita mi nombre. Creo que disfrutamos todos y nos encanta estar acá, jugar en Argentina con toda esta gente", dijo Messi a la televisión local.

"Lo que me mueve a esta altura es ser feliz, cuando estoy acá me siento un pibe. Mientras vea que me siento bien, puedo seguir ayudando y rindiendo como pretendo, seguiremos disfrutando", agregó el delantero de Inter Miami.

En el encuentro disputado en el estadio Monumental ante 85.000 espectadores, la "Pulga" abrió el marcador a los 19 minutos con un remate al primer poste del arco de Guillermo Vizcarra, luego de un balón que perdió la defensa boliviana.

El segundo gol de Argentina llegó a los 43 minutos por intermedio de Lautaro Martínez tras un pase de Messi que dejó al goleador del Inter de Milán con el arco libre, sin oposición del portero.

Seis minutos después, el capitán argentino sacó un pase largo que Julián Álvarez recibió dentro del área y resolvió con un remate cruzado frente a la salida de Vizcarra para anotar el tercer gol.

El cuarto tanto cayó a los 69 minutos a través del suplente Thiago Almada tras un centro bajo de Nahuel Molina desde el sector derecho.

Messi completó su gran noche con dos goles en dos minutos, a los 84 y 86, ambos ingresando al área rival desde la derecha hacia el centro y definiendo con remates cruzados.

"No me puse ni fechas ni plazos, simplemente quiero disfrutar de todo esto porque sé que pueden ser las últimas veces. Espero terminar bien el año y empezar a preparar el próximo", señaló Messi.

En las próximas jornadas de la eliminatoria que se disputarán en noviembre, Argentina será visitante de Paraguay y luego recibirá a Perú, mientras que Bolivia visitará a Ecuador y enfrentará como local a Paraguay. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)

Reuters