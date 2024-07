argentina vence 2-0 a canadá con goles de álvarez y messi, es finalista en copa américa

(Actualiza con detalles, citas)

9 jul (Reuters) - La selección de fútbol de Argentina derrotó el martes 2-0 a Canadá con goles de Julián Álvarez y Lionel Messi, y se convirtió en el primer finalista de la Copa América.

Argentina buscará el domingo en Miami su cuarto título seguido de la mano de Messi, luego de Copa América en Brasil frente al seleccionado local en 2021, la "finalísima" intercontinental con goleada al campeón europeo Italia y el Mundial de Qatar con triunfo ante Francia en 2022.

"Una locura lo que hizo este grupo, lo que viene haciendo la selección argentina, que la selección pueda jugar una final más es impresionante", dijo Messi tras el partido.

"Fue una Copa difícil, más igualada que nunca, dura, canchas muy malas, temperaturas muy pesadas, muy difícil de jugar. Que lo volvamos a hacer, que volvamos a estar otra vez en una final es para destacar", agregó.

En la definición del torneo continental, la "albiceleste" se medirá con el vencedor del partido entre Uruguay y Colombia que se disputará el miércoles.

Por su parte, en su segunda participación como invitado en la competencia, Canadá jugará el sábado por el tercer puesto en el estadio Bank of America de Charlotte frente al perdedor de la otra semifinal.

En el partido jugado en el estadio MetLife de Nueva Jersey, Argentina tuvo el control del balón, pero con algunas dificultades en el inicio para avanzar en el terreno ante un rival ordenado que presionó en el mediocampo y apostó por el juego directo.

Después de unos primeros minutos sin peligro frente a las porterías, el seleccionado argentino estuvo cerca de abrir el marcador a los 11 minutos cuando se encontraron Messi y Ángel Di María, y el capitán albiceleste sacó un remate que salió junto a un poste.

A partir de ahí, Argentina creció en el juego, encontró espacios en campo rival y llegó al gol a los 22 minutos por intermedio de Álvarez, quien se filtró entre la defensa canadiense tras un pase de Rodrigo De Paul y definió entre las piernas del arquero Maxime Crépeau.

Di María y Messi volvieron a encontrarse a los 43 en una acción que terminó con un remate de la "Pulga" tras una serie de fintas dentro del área.

"Di la vida por esta camiseta, hubo veces que no me tocó, esta vez me empezó a tocar últimamente y estoy agradecido. Hoy antes de salir a la cancha Leo dijo que quería pasar a la final por mí y eso me llenó de orgullo", señaló por su parte Di María.

Canadá, que jugó lejos del arco rival, encontró su primera opción a los 46 minutos a través de Jonathan David tras una desatención en la defensa argentina en un saque lateral sobre el área.

En el inicio del segundo tiempo, Messi desvió un remate de Enzo Fernández, sorprendió al meta Crépeau y anotó su primer gol en la competencia para ampliar a los 51 minutos la ventaja en el marcador.

Argentina dejó pasar los minutos frente a un rival que exigió muy poco al arquero Emiliano Martínez, a la vez que el DT Lionel Scaloni realizó modificaciones para reservar a varios titulares para la final.

"Disfrutemos lo que estamos viviendo, no es fácil que estemos otra vez en una final, que volvamos a competir por ser campeones. Hay que aprovecharlo, no es fácil hacer esto y lo volvimos a hacer. Lo estoy viviendo como el último tiempo, la última Copa América, el último Mundial. Son las últimas batallas y disfrutándolas al máximo", remarcó Messi.

El seleccionado "albiceleste", que es el máximo ganador de la Copa América junto con Uruguay, irá en busca de su décimo sexto título en la competencia.

(Reporte de Ramiro Scandolo en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)

Reuters