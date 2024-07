Argentino Klimowicz celebra cumpleaños con doblete y da campanada en el Apertura mexicano

El argentino Mateo Klimowicz dio la primera campanada del torneo Apertura-2024 mexicano al marcar los goles con los que el Atlético San Luis venció de atrás 2-1 al último campeón, el América.

En este partido jugado el sábado en el estadio Alfonso Lastras, en San Luis Potosí, el América se puso en ventaj al minuto 5. Pero el local igualó dos minutos más tarde cuando Klimowicz fue habilitado en el área y firmó el 1-1 con un remate de zurda.

Más espectacular fue el segundo gol del argentino, a los 50 minutos. Klimowicz se hizo de la pelota unos 10 metros detrás de la línea del mediocampo, pegado a la raya izquierda, y emprendió la carrera en diagonal hacia el centro y tras conducir el balón unos 50 metros anotó el segundo tanto con un disparo desde fuera del área.

Al final del partido, aún asombrado y sonriente, Klimowicz describió así la jugada de su segundo gol: "Me dieron la pelota contra la línea y medio no supe qué hacer, pero salí con una pisada y al trasladarla, como vi que no me salía nadie, me fui hasta al borde del área y la coloqué la lado del palo".

Klimowicz se apuntó este doblete en un día significativo de su vida ya que el sábado fue su cumpleaños número 24.

Por su doblete, Klimowicz fue considerado por la Liga MX como el Jugador del Partido.

Klimowicz resaltó que la victoria será de gran ayuda para olvidar la decepcionante actuación del San Luis en el torneo anterior, en el que quedó eliminado en la fase regular.

"Estoy muy contento de comenzar ganando, encima contra un gran rival. Si bien hoy ganamos, esperamos seguir mejorando. Hoy lo dimos todo, y jugando así vamos a sumar muchos puntos para llegar al menos al Play In", dijo.

Los dos goles de Klimowicz valieron también para que el español Domenec Torrent debutara con el pie derecho como director técnico del Atlético San Luis.

Después de su debut en el fútbol argentino con Instituto de Córdoba en 2017 y de jugar más de dos años en el Stuttgart de Alemania, Klimowicz llegó al Atlético San Luis en el Clausura-2023 con el que ha marcado seis goles en 45 partidos de liga.

Str/ma

AFP