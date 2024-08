Argentino Larregina clasifica a semifinales 400 metros de París

SAINT-DENIS, Francia (AP) — La moneda cayó a favor del debutante.

El velocista argentino Elián Larregina le sacó provecho al novedoso repechaje de solo tres competidores en el atletismo de los Juegos Olímpicos y logró la clasificación a las semifinales de los 400 metros libres.

Larregina, de 24 años, finalizó primero con un tiempo de 45.36 la primera repesca de la jornada el lunes en el Stade de Francia. Cuatro velocistas inscriptos no fueron parte de la carrera.

“Contento, no es poca cosa para mí y mi carrera deportiva. Por lo que venía entrenando sabía que se podía”, dijo a AP Larregina, quien inició su carrera en el atletismo a los 17 años. “Estos repechajes te dan una posibilidad más para estar tranquilo en la próxima carrera".

Su tiempo mejoró respecto a los 47.80 que había marcado la víspera en la clasificación, cuando había finalizado sexto en su serie

“Ayer (por domingo) no había sido lo que yo quería, me jugaron en contra los nervios. Me sirvió de experiencia para estar más tranquilo hoy”, comentó. “Hoy era una carrera más táctica. Me relajé un poco más y rematé al final”.

El atleta argentino, que consiguió el boleto a París en junio, competirá el jueves en semifinales.

No es común que un velocista argentino llegue a instancias decisivas de la alta competencia por la falta de recursos y estructura, sobre todo si encima se lesiona a principios de año.

“Tuve un desgarro isquiotibial en Paraguay en un Gran Prix a principios de año. Con una semana de entrenamiento logré la clasificación. Fue impresionante para mí”, afirmó el joven nacido en la localidad bonaerense de Suipacha.

“Estamos muy lejos del alto rendimiento. Pero con lo poco que tenemos acá estamos”, valoró Larregina.

AP