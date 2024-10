Argentino Ocampos y francés Gignac se reencuentran en el clásico del norte mexicano

Encaminados rumbo a la fase final del torneo Apertura-2024 mexicano, Monterrey y Tigres disputarán el fin de semana en la duodécima fecha el clásico del norte, que tendrá el reencuentro del argentino Lucas Ocampos con el francés André-Pierre Gignac.

Ambos coincidieron por varios meses en Olympique de Marsella, donde entonces jugaba Gignac cuando Ocampos llegó al equipo francés a mediados de la temporada 2014-2015.

Al final de aquella campaña, Gignac emprendió su viaje a México donde en nueve años se ha convertido en figura histórica de los Tigres y del fútbol azteca.

Por su lado, Ocampos jugó 12 temporadas en Europa y en septiembre pasado arribó a México fichado por el Monterrey, que es dirigido por el argentino Martín Demichelis.

A su llegada a México, Ocampos habló de su relación con Gignac: "Es un gran amigo mío, fue una de las personas que más me ayudó cuando llegué al Olympique de Marsella, porque él hablaba español y yo en ese momento con el idioma francés estaba un poco verde".

El extremo argentino reconoció que las referencias que el goleador francés le dio sobre el fútbol mexicano fueron una de las causas le animaron a aceptar la oferta del Monterrey, pero sabedor de la rivalidad que existe con Tigres aclaró: "fuera del campo seguiremos siendo amigos, pero dentro de la cancha las cosas cambias porque cada uno representa un escudo diferente".

- ¿Habrá apuesta? -

Con apenas 307 minutos acumulados en cinco partidos de liga -tres como titular- con Monterrey, Ocampos está por vivir por primera vez el clásico más pasional del fútbol mexicano.

El sábado, en el estadio BBVA, el Monterrey llega cuarto con 21 puntos aunque no pasa por el mejor momento. En sus tres últimos partidos empató dos, ante Mazatlán a Guadalajara, y perdió en casa con Atlético San Luis.

Por su lado, los Tigres están segundos con 24 unidades con el entrenador serbio Veljko Paunovic. En sus tres apariciones más recientes, lograron dos victorias, ante Juárez y Puebla, y un empate contra León.

En la víspera de este clásico del norte y del reencuentro con Gignac, Ocampos comentó que "no sé si haremos apuesta o no, pero compartir un partido tan importante con él me da gusto, sé lo que él representa para su equipo, desde que llegó a México hizo un antes y un después en Tigres".

Gignac buscará incrementar su récord como máximo anotador del clásico Monterrey-Tigres. Su cuenta va en 13 goles en 31 partidos.

La jornada completa es la siguiente:

Viernes:

Atlas-Mazatlán

Querétaro-Toluca

Necaxa-Tijuana

Puebla-Cruz Azul

Sábado:

Pachuca-Guadalajara

América-Santos

Juárez-León

Monterrey-Tigres

Domingo:

Pumas-Atlético San Luis

Clasificación:

- pts j g e p gf gc dif

1. Cruz Azul 28 11 9 1 1 26 8 18

2. tigres 24 11 7 3 1 15 6 9

3. toluca 22 11 6 4 1 22 11 11

4. Monterrey 21 12 6 3 3 15 14 1

5. Atlético San Luis 20 12 6 2 4 19 13 6

6. pumas 20 11 6 2 3 15 11 4

7. Tijuana 20 11 6 2 3 17 17 0

8. atlas 17 11 5 2 4 15 17 -2

9. Guadalajara 15 11 4 3 4 17 11 6

10. América 14 11 4 2 5 13 13 0

11. necaxa 13 11 3 4 4 13 11 2

12. puebla 11 12 3 2 7 14 20 -6

13. juárez 10 11 3 1 7 14 23 -9

14. león 9 11 1 6 4 11 17 -6

15. Pachuca 9 11 2 3 6 11 19 -8

16. Querétaro 9 12 2 3 7 9 20 -11

17. Mazatlán 8 11 1 5 5 8 13 -5

18. santos 8 11 2 2 7 9 19 -10

Str/ma

AFP