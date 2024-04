Argentinos creen que precios siguen altos, pese a que analistas estiman caída de inflación

BUENOS AIRES, 12 abr (Reuters) - La tasa de inflación muestra un camino descendente en Argentina tras el feroz ajuste fiscal impulsado por el presidente ultraliberal Javier Milei, que golpeó con fuerza el consumo, pero los ciudadanos aseguran que no perciben una caída marcada en los precios.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se dará a conocer el viernes por la tarde entre expectativas de un descenso al 12% mensual, según la mediana de un sondeo de Reuters, luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, estimara que la tasa de inflación en marzo estará cerca del 10%.

"La inflación de fondo tiene nombre, eso se llama inflación núcleo que estamos relevando nosotros, viene en descenso muy fuerte", dijo el analista económico Aldo Abram.

En busca de acabar con la inflación más alta del mundo, que llegó al 211% en 2023, Milei aplicó la receta ortodoxa de eliminar el déficit fiscal y reducir drásticamente la emisión monetaria, a la vez que aplazó incrementos de tarifas de servicios públicos.

Más allá de las estadísticas, muchos ciudadanos dijeron no observar una caída significativa en los precios de los alimentos, en momentos en que enfrentan subas de tarifas de electricidad y gas de hasta un 500% que se verán reflejados en el índice de inflación del mes próximo y que, según Abram, evitarán que el dato caiga aún más.

"Los precios están igual, yo aproveché (a venir a) la feria pensando que iban a estar más baratos y están al mismo precio que en mi barrio, así que no hay baja de inflación. Es puro verso", dijo a Reuters María Gen en un mercado de San Fernando, en las afueras de Buenos Aires.

Gustavo Rozas, otro consumidor, coincidió.

"Subieron excesivamente (los precios) con el aumento del dólar (a fin de 2023), pero ahora el dólar bajó, se estabilizó, pero siguen los precios igual. Algunos dicen que bajaron. Acá había algunas ofertas, pero en general si no hay una presión no bajan, porque subieron con el dólar por las dudas", afirmó.

El Gobierno asumido en diciembre se ilusiona en que podrá derrotar la inflación, que tras la abrupta devaluación del peso decidida por Milei alcanzó un pico del 25,5% en el último mes del año, según datos oficiales, en medio de una profunda crisis económica que dejó a casi la mitad de población en la pobreza.

"Como en el plano monetario estamos haciendo todas las cosas que hay que hacer, la inflación, el fin de la inflación va a ser una realidad. ¿Cuándo? Por supuesto que no lo sabemos porque futurología no hacemos", dijo el jueves el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en una rueda de prensa.

Además del inusual ajuste del gasto, que está sacudiendo áreas sensibles como salud, educación y pensiones, el Gobierno está intentando recomponer las reservas de divisas del banco central.

"Ellos (los gobernantes) decidieron, 'bueno, vamos por todo, vamos a cortarlo de cuajo, cosa de que paremos este proceso hiperinflacionario y no nos lleve puesto', porque si no, no lo hubieran logrado", concluyó Abram. (Reporte de Miguel Lo Bianco y Horacio Soria. Escrito por Lucila Sigal Editado por Nicolás Misculin)