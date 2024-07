arranca juicio en perú contra excandidata presidencial keiko fujimori, piden 30 años prisión

(Agrega rechazo de pedido de evitar proceso y citas de Fujimori)

Por Marco Aquino

LIMA, 1 jul (Reuters) - Un tribunal de Perú inició el lunes el juicio contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori, líder de un influyente partido político de derecha, acusada de recibir fondos presuntamente ilegales de una constructora brasileña y de firmas locales, por los que fiscalía solicita 30 años de prisión.

La política, hija del exmandatario Alberto Fujimori, afronta cargos por lavado de activos, obstruir a la justicia y liderar una organización criminal que recibió aportes para sus campañas electorales del 2011 y 2016, según la fiscalía, que la investigó durante casi una década.

Keiko Fujimori, de 49 años, llegó al tribunal en el centro de Lima junto a su abogada y por separado arribaron otros 40 acusados con sus defensores; además del principal fiscal del caso, José Domingo Pérez, portando un chaleco antibalas.

"Se da inicio a la causa en el proceso seguido contra Keiko Fujimori y otros por lavado de activos en agravio del Estado", manifestó la presidenta del tribunal, Juana Mercedes Caballero, en el mediático proceso transmitido por la televisión.

Luego, la jueza pidió la identificación de cada uno de los acusados y en su turno la política, con saco color celeste, dijo que nació en Lima, que es divorciada y trabaja como "presidenta del partido Fuerza Popular" por lo que percibe un sueldo mensual de 14.000 soles (3.665 dólares) aproximadamente.

La abogada de Fujimori y de otros acusados presentaron recursos para evitar la instalación del juicio alegando que no se respetó el debido proceso, pero la jueza tras varias horas de debate los rechazó y citó a los involucrados para el martes.

"No hay ninguna evidencia que corrobore lavado de activos", dijo Keiko Fujimori a periodistas al termino de la audiencia.

El fiscal Pérez, que afirmó haber recibido amenazas por el proceso aunque no indentificó a personas, dijo que se logró iniciar el juicio pese a que los acusados buscaron dilatarlo.

Tres veces candidata

Entre los acusados figuran exfuncionarios, empresarios y militantes del partido fujimorista Fuerza Popular, que habría sido utilizado para recibir de forma irregular unos 17 millones de dólares de varios aportantes, como la brasileña Odebrecht -que cambió de nombre a Novonor- y del holding financiero peruano Credicorp, de acuerdo a las pesquisas.

El origen de este dinero, usado para las campañas políticas y para beneficio propio de la familia Fujimori, habría sido ocultado a las autoridades electorales, según la fiscalía.

Keiko Fujimori ha postulado tres veces para la presidencia del país andino. Su última participación electoral fue en el 2021 cuando perdió frente al izquierdista Pedro Castillo, quien fue destituido y apresado a fines del 2022 tras intentar disolver el Congreso opositor de forma ilegal.

El juicio podría tardar años porque el proceso, que ha incluido a 2.000 testigos de la fiscalía y la defensa, ha sido considerado complejo, dijo recientemente Giulliana Loza, abogada de Fujimori. "Y es muy probable que dure hasta el 2026", cuando se desarrollarán las próximas elecciones generales en el país.

Por este caso Keiko Fujimori, cuyo partido tiene un peso importante en las votaciones del actual Congreso, ha estado dos veces en prisión preventiva en medio de las investigaciones fiscales. La primera vez entre octubre del 2018 y noviembre del 2019 y la segunda entre enero y mayo del 2020.

Su padre, de 85 años, fue condenado en el 2007 a 25 años de prisión por abusos a los derechos humanos entre 1990 y el 2000. Fue liberado en diciembre tras un polémico indulto humanitario y recientemente volvió a la política tras afiliarse al partido de su hija; por lo que no se descarta su candidatura en el 2026.

"A mí me encantaría que sea, pero esta decisión no depende de mí, no depende tampoco exclusivamente de mi padre, será primero él que manifieste una voluntad, y serán las instancias partidarias las que lo ratifiquen", dijo el domingo Keiko Fujimori, a la estación de televisión Canal N.

En las afueras del tribunal, decenas de personas con camisetas y pancartas del partido Fuerza Popular respaldaron a la líder política, mientras que otro grupo apoyó el juicio. (Reporte de Marco Aquino, editado por Marion Giraldo HE)

Reuters