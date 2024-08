Arrestan a hombre en arizona tras amenazar de muerte a trump: oficina del alguacil de cochise

Por Kanishka Singh

WASHINGTON, 23 ago (Reuters) - Un hombre de Arizona que era buscado tras amenazar a través de las redes sociales con matar al expresidente Donald Trump fue detenido el jueves, informó la oficina del alguacil del condado de Cochise.

Donald Trump, candidato republicano a la presidencia, estuvo el jueves en el condado de Cochise cuando visitó la frontera de Estados Unidos con México como parte de su campaña.

Ronald Lee Syvrud, de 66 años, tenía múltiples órdenes de arresto pendientes de Wisconsin, dijo la oficina del alguacil. Fue detenido el jueves por la tarde, según informaron las autoridades el viernes.

Syvrud fue posteriormente fichado en la cárcel del condado de Cochise por una orden de detención del condado de Graham en Arizona por "no registrarse como delincuente sexual y dos cargos de amenazas por este caso", añadió la oficina del alguacil. Permaneció bajo custodia a la espera de una nueva resolución judicial. "No estoy tan sorprendido (por la amenaza) y la razón es porque quiero hacer cosas que son muy malas para los malos", dijo Trump el jueves al ser preguntado por esa amenaza contra él en Arizona. El caso fue la última de una serie de intimidaciones contra candidatos de cara a las elecciones generales del 5 de noviembre. A principios de agosto, un hombre de Virginia fue acusado de amenazar a la vicepresidenta Kamala Harris, rival demócrata de Trump, y un hombre de New Hampshire fue detenido en diciembre por amenazar de muerte a candidatos presidenciales republicanos.

En julio, Trump recibió un disparo en la oreja en un intento de asesinato que dejó otros dos heridos y un hombre muerto.

El Servicio Secreto de Estados Unidos fue objeto de un amplio escrutinio tras el tiroteo. El resultado fue la dimisión del director de la agencia.

A pesar de ello y de las nuevas amenazas, Trump dijo el jueves que tiene "un gran respeto" por el Servicio Secreto y "el trabajo que hacen", al mismo tiempo que añadió que cometieron errores de los que aprenderán. (Reportaje de Kanishka Singh; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters