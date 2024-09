Arteta contra Luis Enrique en choque estelar de la 2ª jornada de la Champions

Arsenal contra París SG, con duelo en los banquillos entre los españoles Mikel Arteta y Luis Enrique, es el plato fuerte de la segunda jornada de la Champions, en la que el resto de favoritos tienen a priori partidos asequibles.

Londinenses y parisinos llegan al duelo sin haber convencido del todo en la primera jornada: los 'Gunners' debutaron con un empate ante el Atalanta y los franceses tuvieron muchas dificultades para imponerse en casa al Girona (1-0).

Será un duelo especial para Arteta, no solo por su duelo particular con otro técnico con ADN Barça como Luis Enrique, sino porque como jugador defendió la camiseta del PSG al inicio de su carrera (2001-2002).

- Nuevo examen a Iñaki Peña -

Antes del duelo en Londres (martes, 19H00 GMT), en el que no estará el parisino Ousmane Dembélé por decisión técnica, ambos equipos están imbatidos en esta temporada.

Ese mismo día, el Barcelona recibirá al Young Boys suizo, un rival que en teoría no debería presentar mayores problemas al equipo entrenado por Hansi Flick, si no fuera porque el sábado pasado otro modesto, Osasuna, desnudó todas las carencias defensivas de un Barça (4-2) que no puede contar con su portero titular, Marc-André Ter Stegen, lesionado para lo que resta de curso.

Los cuatro goles encajados por su sustituto, Iñaki Peña, son casi tantos como los que recibió el Barcelona en los seis primeros partidos de campeonato (5).

Y tras perder en el estreno en Mónaco, un nuevo traspié podría provocar nervios en la entidad azulgrana.

- Xabi Alonso visita San Siro -

Otro partido destacado del martes será el que enfrente en Leverkusen a Bayer y Milan. Los alemanes, que no son el equipo arrollador de la pasada temporada pero vienen de darse una cura de confianza con un empate ante el Bayern Múnich.

Por su parte, los italianos van a más y suman tres victorias consecutivas en la Serie A, una racha interrumpida por la derrota 1-3 en el debut europeo ante el Liverpool.

Los otros aspirantes que juegan el martes son grandes favoritos: Manchester City en Bratislava, Inter contra Estrella Roja en San Siro y Borussia Dortmund en casa ante el Celtic de Glasgow.

A diferencia de la primera jornada, que se disputó en tres fechas, el resto se jugará en martes y miércoles, días habituales de competición de la Champions.

- Kane duda; Mbappé baja -

El plato fuerte del miércoles será la visita del Bayern al Aston Villa de Unai Emery. La estrella bávara Harry Kane es duda para el partido luego de haber recibido un fuerte golpe en el tobillo contra el Leverkusen, aunque los exámenes médicos no han revelado ninguna lesión.

Ambos equipos impresionaron en su debut europeo: los alemanes endosaron un 9-2 al Dínamo de Zagreb y los londinenses vencieron 3-0 al Young Boys en Suiza.

El que seguro que no regresará a su país, de momento, es Kylian Mbappé. El astro francés del Real Madrid sufrió la semana pasada una lesión muscular.

El francés ya no jugó el domingo el derbi madrileño (1-1 contra el Atlético) y estará en el dique seco hasta después del parón internacional de octubre, por lo que se pierde la visita de los merengues al Lille.

El sábado, el Lille se reencontró con la victoria (3-0 en Le Havre) tras cuatro derrotas, incluido el 2-0 en Portugal ante el Sporting en la primera jornada de Champions, y un empate.

- Luis Díaz y Salah lideran al Liverpool -

Tras asaltar el liderato de la Premier League, un Liverpool en gran forma espera sumar su segunda victoria europea contra el Bolonia, en base a la eficacia de sus delanteros Luis Díaz y Mohamed Salah (9 goles entre ambos).

Más complicado lo tendrá la Juventus en su visita al RB Leipzig, aunque el equipo ahora entrenado por el italo-brasileño Thiago Motta ha comenzado bien y no conoce la derrota.

Los alemanes, por su parte, sólo han perdido un partido este curso, precisamente en el debut europeo, 2-1 contra el Atlético de Madrid, que en esta jornada buscará sumar puntos en su visita al Benfica.

