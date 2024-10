Astrazeneca investiga al presidente de sus operaciones en china

30 oct (Reuters) - El presidente de AstraZeneca China está siendo investigado y está cooperando con las autoridades chinas, dijo la compañía el miércoles, lo que envió las acciones a la baja.

No estaba claro de inmediato si el ejecutivo Leon Wang estaba bajo custodia del gobierno chino.

En un comunicado, la farmacéutica dijo que sus operaciones en China estaban "bajo el liderazgo del actual gerente general de AstraZeneca China", sin dar más detalles.

Consultado por el paradero de Wang, un portavoz de la empresa se limitó a reiterar que el ejecutivo estaba siendo investigado.

China es el segundo mercado mundial de medicamentos, por detrás de Estados Unidos.

Las acciones de la farmacéutica anglo-sueca bajaban un 5,2% a las 1352 GMT.

En septiembre, China detuvo a cinco empleados y ex empleados de AstraZeneca para interrogarlos. La empresa no ha dado detalles sobre la detención de septiembre y un portavoz no hizo comentarios el miércoles sobre la situación de los empleados detenidos. (Reporte de Yadarisa Shabong en Bengaluru; Edición de Krishna Chandra Eluri, Tomasz Janowski y Barbara Lewis. Editado en español por Natalia Ramos.)

Reuters