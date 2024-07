ataque con cuchillo deja dos niños muertos y varios heridos, según la policía británica

(Agrega detalles)

LONDRES, 29 jul (Reuters) - Dos niños fallecieron tras un ataque con arma blanca en el noroeste de Inglaterra, informó el lunes la policía, que añadió que arrestó a un joven de 17 años como sospechoso de asesinato e intento de asesinato.

Otros nueve niños resultaron heridos, seis de ellos en estado crítico, al igual que dos adultos.

La Policía de Merseyside informó del arresto del sospechoso y la incautación de un cuchillo tras recibir un aviso de apuñalamiento en torno a las 11.50 hora local (1050 GMT) en una dirección de Southport, al norte de Liverpool.

La policía afirmó que no está claro el móvil del ataque, pero que no está siendo tratado como relacionado con el terrorismo y no se está buscando a nadie más en relación con los apuñalamientos. (Reporte de Kylie MacLellan; editado en español por Carlos Serrano)

