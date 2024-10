Ataque israelí contra mezquita en Gaza deja 19 muertos; siguen bombardeos de Israel en Líbano

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — Una nueva ronda de ataques aéreos impactó los suburbios de Beirut el domingo por la noche mientras Israel intensificaba sus bombardeos en el norte de Gaza y el sur del Líbano en una guerra cada vez más amplia con grupos milicianos aliados de Irán en toda la región. Autoridades palestinas indicaron que un ataque contra una mezquita mató al menos a 19 personas.

Un año después del ataque de Hamás el 7 de octubre, Israel ha abierto un nuevo frente en el Líbano contra Hezbollah, que ha intercambiado fuego con Israel desde que comenzó la guerra en Gaza.

El ejército de Israel confirmó un ataque de Hezbollah contra la ciudad norteña de Haifa, aunque de momento se desconoce si la metralla de los “proyectiles caídos” procedía de cohetes o interceptores. Hezbollah informó que intentó atacar una base naval cercana. El servicio de ambulancia Magen David Adom afirmó que atendió a 10 personas, la mayoría heridas por metralla.

Israel además ha prometido atacar a Irán después que Teherán le lanzó misiles balísticos la semana pasada. La ampliación del conflicto corre el riesgo de atraer aún más a Estados Unidos, que ha brindado apoyo militar y diplomático crucial a Israel. Grupos combatientes aliados de Irán en Siria, Irak y Yemen se han sumado a ataques de larga distancia contra Israel.

Israel se encuentra en alerta máxima antes de los eventos conmemorativos por el primer aniversario del ataque del 7 de octubre, en un momento en que se registran manifestaciones en todo el mundo exigiendo un cese de las hostilidades en Gaza.

En Beirut, los ataques aéreos iluminaron el cielo y fuertes explosiones resonaron por la noche en los suburbios sureños, una zona conocida como Dahiyeh, mientras Israel golpeaba lo que describió como objetivos de la rama militar de Hezbollah. No quedó claro de momento si hubo víctimas.

Israel confirmó los ataques y dice que apuntan a Hezbollah. El grupo miliciano, la fuerza armada más poderosa del Líbano, ha calificado sus meses de lanzamiento de cohetes contra Israel como una muestra de apoyo a los palestinos.

Un ataque israelí separado el domingo temprano en la ciudad de Qamatiyeh, al sureste de Beirut, mató a seis personas, incluidos tres niños, dijo el Ministerio de Salud del Líbano.

La Agencia Nacional de Noticias estatal del Líbano informó de más de 30 ataques durante la noche del domingo, mientras que el ejército de Israel dijo que unos 130 proyectiles habían cruzado desde el Líbano hacia territorio israelí.

“Fue muy difícil. Todos nosotros en Beirut podíamos oír todo”, dijo el residente Haytham Al-Darazi. Otro residente, Maxime Jawad, lo llamó “una noche de terror”.

Un ataque mató a tres hermanas y a su tía en la aldea costera de Jiyyeh. ”Ésta es una casa civil y la mayor evidencia es que los mártires son cuatro mujeres”, dijo un vecino, Ali Al Hajj.

La semana pasada, Israel puso en marcha lo que denominó una operación limitada por tierra en el sur de Líbano, tras una serie de ataques en que murieron el líder de Hezbollah, Hasán Nasrala, y la mayoría de sus comandantes de alto rango. Los combates son los más sangrientos desde que Israel y Hezbollah libraron una breve guerra en 2006.

Al menos 1.400 personas, incluyendo civiles, personal médico y combatientes de Hezbollah, han muerto y alrededor de 1,2 millones han tenido que abandonar sus hogares en menos de dos semanas. Israel dice que intenta alejar a Hezbollah de la frontera para que decenas de miles de ciudadanos israelíes puedan regresar a sus hogares.

El ejército israelí está estableciendo ahora una base de operaciones avanzada cerca de una misión de paz de la ONU en la frontera en el sur del Líbano, dijo un funcionario de la ONU a The Associated Press. La base pone en riesgo a las fuerzas de paz, dijo el funcionario, que habló bajo condición de anonimato debido a lo delicado de la situación.

La Fuerza Provisional de Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL), creada para supervisar la retirada de las tropas israelíes del sur del Líbano después de la invasión israelí de 1978, rechazó la solicitud del ejército israelí de abandonar algunas de sus posiciones antes de la incursión terrestre.

Un ataque israelí en Gaza alcanzó una mezquita donde se refugiaban personas desplazadas cerca del principal hospital en la ciudad central de Deir al-Balah. Otras cuatro personas murieron en un ataque contra una escuela convertida en refugio cerca de la ciudad. El ejército israelí aseveró que ambos ataques tenían como objetivo a milicianos, pero no proporcionó pruebas. Un periodista de The Associated Press contó los cadáveres en la morgue del Hospital de los Mártires de Al-Aqsa.

El ejército israelí anunció una nueva ofensiva aérea y terrestre en Jabaliya, en el norte de Gaza, donde se encuentra un campamento de refugiados densamente poblado que data de la guerra de 1948 en torno a la creación de Israel.

Israel ha llevado a cabo varias operaciones allí, pero los milicianos han logrado reagruparse. El ejército israelí señaló que tres de sus soldados resultaron gravemente heridos en los combates del domingo en el norte de Gaza.

Israel reiteró un aviso que emitió en las primeras semanas de la guerra, cuando reclamó la evacuación completa del norte de Gaza. Se estima que hasta 300.000 personas han permanecido en el arrasado norte, pese a advertencias previas israelíes que hicieron huir al sur a un millón de personas.

“Estamos en una nueva fase de la guerra”, dijo el ejército en panfletos arrojados sobre el lugar. “Estas zonas están consideradas peligrosas zonas de combate”.

Residentes desesperados huyeron de nuevo. “Desde el 7 de octubre hasta el día de hoy, esta es la 12va vez que yo y mis hijos, ocho personas, nos hemos quedado sin hogar y arrojados a las calles y no sabemos a dónde ir”, dijo una de ellas, Samia Khader.

Residentes palestinos reportaron intensos ataques aéreos israelíes en el norte de Gaza. Defensa Civil, un servicio de emergencias que opera dentro del gobierno dirigido por Hamás, dijo que recuperaron tres cuerpos, incluyendo de una mujer y un niño, después de que un ataque alcanzó una vivienda en el campo de refugiados Shati. Agregó que hay otras cuatro personas desaparecidas.

Mucha gente escribió en redes sociales sobre los bombardeos y expresaba su pesar por sus parientes. Imad Alarabid dijo en Facebook que un ataque aéreo a su casa en Jabaliya mató a una docena de sus familiares, incluidos sus padres. Saeed Abu Elaish, médico del Ministerio de Salud, dijo que estaba herido y sangraba.

“Recen por nosotros”, escribió en Facebook.

Hassan Hamd, un periodista independiente de televisión cuyo trabajo se había emitido en Al Jazeera y otras televisoras, murió después de que su casa en Jabaliya recibiera fuego de artillería. Anas al-Sharif, periodista de Al Jazeera en el norte de Gaza, confirmó su muerte.

El ejército israelí dice que amplió la llamada zona humanitaria en el sur de Gaza. Cientos de miles de personas han buscado refugio en campamentos de tiendas de campaña con poca comida, agua o baños. Israel ha llevado a cabo ataques en la zona contra lo que dice son milicianos que se esconden entre los civiles.

Casi 42.000 palestinos han muerto en Gaza desde que comenzó la guerra, según el Ministerio de Salud. El ministerio no distingue entre civiles y milicianos, pero muchos de los muertos son mujeres y niños.

Milicianos liderados por Hamás mataron a unas 1.200 personas en el ataque del 7 de octubre y tomaron otros 250 rehenes. Aún retienen a unos 100 cautivos, de los que se cree que un tercio ha muerto.

El Reino Unido desaconsejó el domingo a sus ciudadanos realizar viajes no esenciales a Israel debido a los violentos enfrentamientos en Oriente Medio. La Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo también desaconsejó todos los viajes a partes del norte y sur de Israel, la mayor parte de Cisjordania y la Franja de Gaza.

La semana pasada, el Reino Unido desaconsejó a sus ciudadanos viajar al Líbano.

El presidente francés Emmanuel Macron reiteró el domingo su llamado a un embargo parcial de armas a Israel, lo que provocó una airada respuesta del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Netanyahu había descrito tales llamadas de Macron como una “desgracia”. La oficina de Macron insistió en que “Francia es el amigo infalible de Israel” y calificó los comentarios de Netanyahu de “excesivos”.

Más tarde el domingo, la oficina de Netanyahu dijo que los dos mandatarios habían hablado y acordado promover “un diálogo” sobre el asunto. La oficina de Macron calificó la discusión de “franca” y dijo que ambos líderes “aceptaron su divergencia de puntos de vista”.

Magdy reportó desde El Cairo, Egipto. Los periodistas de The Associated Press Kareem Chehayeb en Beirut, Sylvie Corbet en París y Christopher Weber en Los Ángeles contribuyeron a este despacho.

AP