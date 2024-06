Ataques aéreos israelíes causan al menos 24 muertos en gaza: autoridades sanitarias

Por Nidal al-Mughrabi

EL CAIRO, 25 jun (Reuters) -

Las fuerzas israelíes mataron al menos a 24 palestinos en tres ataques aéreos distintos sobre la ciudad de Gaza a primera hora del martes, y entre los fallecidos se encontraba una hermana de Ismail Haniyeh, jefe del grupo islamista militante Hamás, informaron funcionarios sanitarios y médicos de Gaza.

Los tanques israelíes también se adentraron durante la noche en las zonas occidentales de Ráfah, en el sur del enclave, y volaron viviendas, según los residentes.

Dos de los ataques aéreos israelíes alcanzaron dos escuelas de la ciudad de Gaza, causando la muerte de al menos 14 personas, según médicos. Otro ataque contra una casa en el campo de Shati, uno de los ocho campos de refugiados históricos de la Franja de Gaza, mató a otras 10 personas.

La casa de Shati pertenecía a la familia del jefe político de Hamás, Haniyeh, que reside en Qatar. Una de sus hermanas murió junto con otros parientes, informaron familiares y médicos.

Haniyeh, que dirige la diplomacia de Hamás y es la cara pública del grupo que dirige Gaza desde 2007, ha perdido a muchos familiares en ataques aéreos israelíes desde el 7 de octubre, entre ellos tres hijos.

En respuesta al último ataque israelí en el que murió su hermana, Haniyeh reafirmó las exigencias del grupo de alcanzar un acuerdo de alto el fuego con Israel y dijo que el asesinato de familiares no influiría en las acciones de Hamás.

"Seguimos manteniendo que cualquier acuerdo que no garantice un alto el fuego y el fin de la agresión no es un acuerdo. Nuestra postura al respecto no cambiará en ningún momento", afirmó Haniyeh en un comunicado.

Hassan Kaskin, un vecino, dijo que la casa de la familia Haniyeh fue atacada sin previo aviso antes del amanecer del martes. Imágenes obtenidas por Reuters mostraban el edificio de varias plantas reducido a escombros.

El ejército israelí dijo que sus fuerzas habían atacado a militantes durante la noche en la ciudad de Gaza que habían participado en la planificación de ataques contra Israel. Entre los militantes había algunos que habían tomado rehenes durante el ataque transfronterizo dirigido por Hamás contra Israel el 7 de octubre del año pasado.

Por otra parte, las alas armadas de Hamás y la aliada Yihad Islámica afirmaron en un comunicado conjunto que sus combatientes habían disparado bombas de mortero durante la noche contra las fuerzas israelíes en el barrio de Yibna, al este de Ráfah. (Reporte y redacción de Nidal al-Mughrabi; contribución de Ari Rabinovitch; edición en español de Javier López de Lérida)

Reuters