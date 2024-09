ataques rusos causan 3 muertos y afectan a la infraestructura ferroviaria, según kiev

(Se actualiza la fecha y se incluyen detalles sobre los ataques en Zaporiyia en los párrafos 1, 2, 4 y 5, y contra las infraestructuras ferroviarias y energéticas en los párrafos 9, 10 y 12)

KIEV, 3 sep (Reuters) - Un niño de ocho años fue una de las dos víctimas mortales de los ataques rusos contra la región ucraniana de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, durante la noche, mientras que una tercera persona murió en un ataque con misiles contra la ciudad de Dnipró, en el centro del país, según informaron las autoridades ucranianas.

Rusia también atacó infraestructuras ferroviarias en dos regiones y una instalación energética en la región septentrional de Chérnigov, según las autoridades ucranianas. Según el Ministerio del Interior, el ataque contra un complejo hotelero de Zaporiyia causó la muerte de una mujer de 38 años y su hijo e hirió a su marido y a su hija adolescente, que está recibiendo cuidados intensivos.

La explosión sonó minutos después de que se activara la alerta aérea, dijo a Reuters Anna Savchenko, empleada de la gasolinera cercana al hotel.

"No tuvimos tiempo de escondernos en ningún sitio. Oímos una explosión muy potente y a la gente gritando", dijo Savchenko.

El pasado día ocurrieron 313 ataques y bombardeos contra 11 localidades, que dañaron varios edificios en Zaporiyia, según dijo el gobernador regional, Iván Fédorov, incluido un ataque con misiles contra la ciudad homónima, que es el centro administrativo de la región.

Las fuerzas aéreas ucranianas declararon haber derribado 27 de los 35 drones durante el ataque ruso nocturno, en el que también se utilizaron cuatro misiles.

No hubo comentarios inmediatos por parte de Rusia. Moscú niega haber atacado a civiles en la guerra que inició con una invasión a gran escala de su vecino más pequeño en 2022.

El Ministerio de Energía ucraniano informó de que el ataque con drones contra unas instalaciones energéticas en la región septentrional de Chérnigov causó heridas a tres empleados.

El ataque nocturno también tuvo como objetivo infraestructuras ferroviarias y material rodante en la región nororiental de Sumy y la región central de Dniprópetrovsk, según la red de ferrocarriles estatales ucranianos.

El gobernador regional de Mikoláiv, Vitali Kim, dijo que el ataque nocturno con misiles contra la región meridional no causó víctimas. El gobernador regional de Kiev, Ruslan Kravchenko, informó de que no se habían producido daños en infraestructuras críticas ni víctimas después de que las defensas aéreas interceptaran los proyectiles. Dijo que los escombros causaron incendios en zonas forestales y daños menores en un edificio de gran altura. A última hora del lunes, el ejército ruso también lanzó misiles contra la ciudad central de Dnipró, matando a una persona e hiriendo a seis, dijo en Telegram Serhi Lysak, gobernador regional de Dniprópetrovsk. Reuters no pudo verificar las informaciones.

(Información de Oleksandr Kozhukhar, Ron Popeski, Lidia Kelly, Anastasiia Malenko y Serhiy Chalyi; escrito por Lidia Kelly y Anastasiia Malenko; edición de Toby Chopra y Ros Russell; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

Reuters