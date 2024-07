Atletas regresan a los juegos entusiasmados por el apoyo de público

Por Chang-Ran Kim y Gabrielle Tétrault-Farber

PARÍS, 25 jul (Reuters) - Los gimnastas que regresan a los Juegos Olímpicos de París están deseando saborear las ovaciones y el apoyo de familiares y amigos después de una competencia surrealista y sin público en Tokio hace tres años.

La pandemia del COVID-19 pospuso un año los Juegos de Tokio 2020 e incluso entonces obligó a prohibir la entrada de espectadores, incluidos los familiares más cercanos de los atletas.

La mexicana Alexa Moreno, que participa por tercera vez en los Juegos, dijo que Tokio sí se sintió como una experiencia olímpica, pero que no era lo mismo tener a la familia y al público en las gradas.

"Me gusta que la gente me vea, me da mucha energía", dijo a periodistas tras entrenarse el jueves en el Bercy Arena, donde el sábado comienza la prueba de gimnasia.

"Vine a París en septiembre a la Copa Mundial y fue una auténtica locura", dijo Moreno, que se colgó el oro en salto en aquella cita. "Fue increíble. Creo que será algo parecido. Estoy muy emocionada".

La alemana Sarah Voss recordó haber oído solo toses y su propia respiración en la viga de equilibrio en la arena de Tokio.

"Ahora que se permiten espectadores, creo que me hace más ilusión. Supongo que todo el mundo está más emocionado por salir ahí fuera", señaló.

El director de alto rendimiento masculino de Estados Unidos, Brett McClure, ex medallista olímpico de plata, coincidió en que tener aficionados en las gradas sería increíble.

"Tuvimos la suerte de probarlo hace unas semanas en los ensayos olímpicos (en Minneapolis), donde acudieron 16.000 personas, y la energía que se desprende de esa experiencia es increíble", afirmó.

"Tokio fue difícil, mirar a las gradas y ver tantos asientos vacíos, pero obviamente es comprensible. Así que estamos muy emocionados por salir ahí fuera ante más de 16.000 aficionados". (Reporte de Chang-Ran Kim y Gabrielle Tétrault-Farber, editado en español por Daniela Desantis)

Reuters