Attune Ensemble™ OTC, una aplicación dirigida a mejorar el bienestar de las personas con cáncer, primera en su clase, ya está disponible de forma gratuita en español

Blue Note Therapeutics anunció hoy sus planes para ofrecer a los pacientes de habla hispana acceso inmediato a una nueva aplicación, attune ensemble™ OTC, dirigida específicamente a mejorar el bienestar de las personas diagnosticadas con cáncer. La aplicación de bienestar es una terapia digital, la primera de su clase, diseñada para ayudar a los pacientes a hacer frente a los síntomas emocionales del cáncer, como el estrés. Ofrecer attune ensemble OTC en español demuestra el compromiso de Blue Note de ofrecer a todos los pacientes acceso a un apoyo específico con el fin de aliviar la carga del cáncer y mejorar su calidad de vida.

Las personas interesadas en saber más sobre attune ensemble OTC pueden visitar www.bluenotetherapeutics.com/otc o llamar al (415) 200-3697 para hablar con un representante bilingüe del Servicio de Atención al Paciente.

"Como sobreviviente de cáncer, conozco los retos físicos, financieros y emocionales a los que hay que enfrentarse tras un diagnóstico de cáncer, y estos retos suelen agravarse cuando el inglés no es tu lengua materna", dijo Daniel G. Garza, defensor de los pacientes de cáncer anal y consejero de pacientes de Blue Note Therapeutics. "Ofrecer una aplicación de terapia gratuita, sin receta y en español ayudará a cubrir una gran necesidad para los pacientes de cáncer de habla hispana, una comunidad que se suele pasar por alto".

"Estoy orgulloso de trabajar para Blue Note Therapeutics porque ellos entienden la importancia de proveer apoyo de salud a las comunidades de habla hispana de las que formo parte. Attune ensemble OTC ayuda a comprender y a aplicar estrategias para reducir la carga mental y emocional de las personas que se enfrentan al cáncer. Cabe destacar que attune ensemble OTC identifica la importancia de los sistemas de apoyo de la familia y de los amigos, y ofrece información sobre cómo crear vínculos más fuertes con las personas cercanas a los pacientes", destacó Sam Haro, ingeniero de desarrollo de productos y calidad de diseño de Blue Note Therapeutics. "Contribuir a este trabajo y al desarrollo de una nueva herramienta digital que apoyará a los pacientes de habla hispana que tienen cáncer ha sido un honor".

Attune ensemble OTC aplica manejo cognitivo-conductual del estrés (CBSM, por sus siglas en inglés) para enseñar habilidades de relajación y afrontamiento específicamente para abordar los desafíos únicos del cáncer. Además, puede utilizarse en cualquier etapa de la enfermedad, desde el diagnóstico hasta la supervivencia. La aplicación está disponible a través de la Emergencia de Salud Pública y es un complemento de la atención habitual.

"Nos complace ofrecer una nueva herramienta para apoyar el bienestar general de los pacientes de habla hispana con cáncer", dijo Geoffrey Eich, director general de Blue Note Therapeutics. " Attune ensemble OTC se ofrecerá de forma gratuita y es la primera aplicación de este tipo. Este es un logro extraordinario en nuestros esfuerzos para ampliar el acceso de los pacientes a la atención de salud mental específica para el cáncer; ahora podemos dar la bienvenida a más miembros de nuestras comunidades hispanas, caribeñas y latinoamericanas".

Los pacientes de habla inglesa pueden visitar www.restoreclinicaltrial.com para saber más sobre las posibles oportunidades y el apoyo para atender los síntomas emocionales que causa el cáncer.

¿Desea aprender más sobre este tema? Únase a Blue Note Therapeutics el 13 de julio para participar en un interesante panel de discusión con médicos y pacientes de habla hispana. El seminario web “Atendiendo las necesidades del bienestar mental de los pacientes con cáncer en las comunidades de habla hispana” se llevará a cabo en español. Para obtener más información e inscribirse, visitewww.bit.ly/BlueNoteWebinarES01.

Información sobre los efectos emocionales relacionados con el cáncer

Hoy en día hay 18 millones de pacientes y sobrevivientes de cáncer en Estados Unidos. 1 Casi la mitad de los pacientes con cáncer experimentan angustia psicosocial, ansiedad o depresión. 2 Si no se tratan, estos estados de ánimo pueden reducir la calidad de vida de un sobreviviente de cáncer y pueden afectar negativamente la supervivencia. 3 La Red Nacional Integral del Cáncer (NCCN) ha establecido unas directrices para la prestación de servicios de atención a la salud mental a pacientes de cáncer, que incluyen la detección de signos de angustia en los pacientes y la puesta en marcha de un plan de tratamiento para abordar estas necesidades con un especialista en salud mental. 4 Lamentablemente, menos de la mitad de los pacientes que experimentan angustia relacionada con el cáncer, que puede definirse como cualquier estado de ánimo, emoción o experiencia desagradable que afecte a la calidad de vida del paciente o a su capacidad para afrontar el diagnóstico y el tratamiento del cáncer, son remitidos a especialistas en salud mental. 5,6 La prescripción de terapias digitales diseñadas para tratar la angustia relacionada con el cáncer puede ayudar a cerrar esta brecha en el tratamiento del cáncer.

Acerca de Blue Note Therapeutics

Blue Note Therapeutics es una empresa de terapia digital con receta dedicada especialmente a servir a pacientes con cáncer. Nuestro objetivo es lograr que el tratamiento esté disponible para todas las personas con cáncer en cualquier momento mediante la combinación de una profunda experiencia científica y clínica, la neurociencia y la innovación digital. Trabajando en estrecha colaboración con la investigación del cáncer y las comunidades de pacientes, estamos desarrollando una serie de terapias digitales con prescripción clínicamente validadas para ayudar a reducir la ansiedad, la depresión y otras formas de angustia relacionadas con el cáncer. Para más información, visite www.bluenotetherapeutics.com.

