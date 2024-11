Aumento drástico de aranceles de Trump podría acelerar la reorientación comercial de China

YIWU, China (AP) — Los turistas que compraron imanes para refrigeradores en Times Square u otros puntos turísticos de Nueva York en los últimos años probablemente adquirieron el trabajo de Du Jing o uno de sus compañeros exportadores en una pequeña ciudad china que abastece a Estados Unidos y al mundo con toneladas de pequeñas mercancías.

Du y su esposo dirigen Yiwu Xianchuang Handicraft Manufacturing en la ciudad oriental de Yiwu, hogar del mercado mayorista más grande del mundo. Los productos de aquí, que van desde peluches hasta jarrones de vidrio y cajas de herramientas portátiles, se venden en tiendas y en plataformas en línea en todo el mundo, incluso a clientes estadounidenses a través de Amazon.

Durante años, Estados Unidos ha sido un destino principal para los bienes chinos, pero exportadores como los de Yiwu han estado reduciendo su dependencia del mayor mercado consumidor del mundo mientras Beijing y Washington se enfrentan por el comercio. Algunos han trasladado la producción al sudeste asiático y otras partes del mundo para evadir los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos.

Esas tendencias parecen acelerarse bajo el presidente electo Donald Trump, quien ha amenazado con aumentar drásticamente los aranceles sobre todas las importaciones chinas y cerrar algunas lagunas que los exportadores utilizan actualmente para vender sus productos más baratos en Estados Unidos. Si se promulgan, sus planes probablemente elevarían los precios en Estados Unidos y reducirían las ventas y los márgenes de beneficio para los exportadores chinos.

Du, hablando desde su puesto en el mercado mayorista de Yiwu, con las paredes cubiertas de imanes coloridos y llaveros, no está segura de si los aranceles más altos o un empeoramiento del mercado estadounidense son los culpables. Lo que sabe es que las ventas han bajado.

“El mercado estadounidense se ha reducido mucho”, dijo. “Me da la sensación de que tiene algo que ver con su situación financiera”.

Los clientes estadounidenses han estado presionando mucho los precios desde 2019, frunciendo el ceño ante cualquier producto que se venda al por mayor por más de 25 centavos de dólar, dijo.

En contraste, Oriente Medio se ha convertido en un mercado mejor, con precios más altos y pedidos cada vez mayores, dijo.

En otra parte del extenso mercado, el propietario de Yiwu Bixuan Import Export Co. Ltd., hizo eco de sus pensamientos. La empresa comercial de Chen Yong exporta jarrones de vidrio y otros artículos de decoración del hogar, y Chen dijo que el negocio con Estados Unidos y Europa ha sufrido en los últimos años, pero ha florecido con otras regiones como el sudeste asiático, África, América del Sur y Rusia.

La participación de las exportaciones de China a Estados Unidos cayó del 19% en 2018 al 15% el año pasado, según datos de aduanas de China, incluso cuando se prevé que las exportaciones totales de China alcancen un récord este año.

Trump ha mencionado aumentos de aranceles del 60% o más. El lunes, dijo que impondría un arancel adicional del 10% sobre los bienes de China y un impuesto del 25% sobre todos los productos que ingresen al país desde Canadá y México como una de sus primeras órdenes ejecutivas.

Aranceles más altos obligarían a Chen a subir los precios o aceptar márgenes de beneficio más bajos, dijo. Si los clientes estadounidenses no aceptan precios más altos, la única opción sería buscar en otro lugar.

“Tenemos que esperar y ver cuánto aumentará el arancel antes de saber qué tan grande puede ser el impacto en nosotros”, dijo. “Ahora no lo sabemos”.

Un arancel del 60% tendría un impacto severo en las exportaciones chinas a Estados Unidos, indicó Tu Xinquan, director del Instituto de Estudios de la OMC de China en la Universidad de Negocios Internacionales y Economía en Beijing.

“Muchas empresas detendrían completamente su comercio con Estados Unidos”, predijo. “Si los aranceles no fueran tan enormes, las empresas más grandes podrían enfrentar mejor la situación que las empresas medianas y pequeñas. Pero si es del 60%, nadie puede enfrentar eso”.

Según un informe de la agencia de valores china Caicong Securities, las industrias más afectadas por los nuevos aranceles son la ligera y la textil, junto con la siderúrgica y la informática.

Durante su primer mandato, Trump impuso aranceles a más de 360 mil millones de dólares en productos chinos. Los aranceles frenaron un aumento bastante constante en las exportaciones chinas a Estados Unidos. Cayó al principio, luego se recuperó a medida que la economía estadounidense florecía, antes de estabilizarse en 500 mil millones de dólares el año pasado.

El gobierno de Biden mantuvo la mayoría de los aranceles de Trump y agregó nuevos sobre productos como el acero, las células solares y los vehículos eléctricos. El enfoque de Biden se ha centrado en sectores considerados estratégicos, como la inteligencia artificial y la energía verde. Los aranceles generales propuestos por Trump podrían extenderse a bienes de uso diario, presionando a los fabricantes más pequeños como los de Yiwu.

Muebles, juguetes y juegos estuvieron entre las principales categorías de exportación chinas a Estados Unidos el año pasado, después de la electrónica y la maquinaria, según datos comerciales compilados por las Naciones Unidas.

Trump ha prometido cerrar lagunas por las cuales los bienes chinos evitan los aranceles estadounidenses. Una de esas lagunas es una exención que permite que paquetes pequeños de menos de 800 dólares entren a Estados Unidos libres de impuestos. Muchos de los productos vendidos a través del mercado de terceros de Amazon y en las plataformas chinas Temu y Shein califican para esta exención.

El gobierno de Biden propuso restringir la exención fiscal para bienes sujetos a aranceles entre Estados Unidos y China, y se espera que Trump avance con tales restricciones, dijeron analistas.

“Esto sería un golpe devastador para los exportadores chinos que han construido modelos de negocio en torno a esas exportaciones de bajo valor”, dijo Eswar Prasad, profesor de política comercial en la Universidad de Cornell y exjefe de la división de China en el Fondo Monetario Internacional.

También sería “una gran pérdida para los consumidores estadounidenses de bajos ingresos”, dijo Gary Hufbauer, investigador principal del Instituto Peterson de Economía Internacional en Washington, D.C. “Las pruebas muestran que realmente se benefician de la exención”.

Una solución para las empresas chinas ha sido trasladar la producción al extranjero. Desde que Trump inició una guerra comercial con China durante su primer gobierno, los aranceles promedio de Estados Unidos sobre los productos chinos han sido de aproximadamente el 20%, según Ma Hong, profesor de economía en la Universidad de Tsinghua en Beijing.

Para evitar estos aranceles, algunas empresas chinas han trasladado sus fábricas a países como Vietnam y México.

Shenzhen HIHO Luggage and Bag Industry Development Co., Ltd. abrió una fábrica en Indonesia en 2021. El productor de equipaje emplea a unos 600 trabajadores en Indonesia y tiene una fuerza laboral similar en China, donde opera fábricas en tres provincias.

La empresa exporta aproximadamente un cuarto de su producción a Estados Unidos, según su director de marketing, Steven Wang. Él cree que algunos de los clientes de la empresa en México también podrían estar revendiendo sus productos en Estados Unidos.

“A nadie le gusta hacer negocios con pérdidas”, dijo Wang. “Si Trump impone aranceles adicionales a los productos chinos de países de la ASEAN o México, es posible que tengamos que trasladar las fábricas a otro lugar”.

Mistreanu informó desde Taipéi, Taiwán. El productor de video de The Associated Press Wayne Zhang en Yiwu y el investigador Yu Bing en Beijing contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

