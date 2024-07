Australiana titmus revalida su título de 400 metros libres con el oro en parís

Por Alan Baldwin

PARÍS, 27 jul (Reuters) - La australiana Ariarne Titmus revalidó el sábado su título olímpico de los 400 metros libres después de que las tres mujeres más rápidas del mundo en la distancia libraran una emocionante batalla en la piscina de París.

La canadiense Summer McIntosh, de 17 años, se quedó con la plata y la estadounidense Katie Ledecky, con el bronce. Las tres medallistas eran plusmarquistas mundiales actuales o pasadas.

La carrera se había comparado con la épica "Carrera del Siglo" de los 200 libres masculinos entre el estadounidense Michael Phelps, el australiano Ian Thorpe y el gigante neerlandés Pieter van den Hoogenband en 2004.

"Me siento muy honrada de participar en esta carrera y de estar al lado de leyendas como Katie", dijo Titmus.

"La admiro mucho como atleta y no hay rivalidad después de las carreras. La respeto mucho como persona y espero haber dado un buen espectáculo esta noche y que todo el mundo lo haya disfrutado".

La medalla fue la primera para la sensación adolescente McIntosh, que terminó cuarta en Tokio 2021 cuando tenía 14 años y ostentó el récord mundial durante cuatro meses el año pasado, hasta que Titmus se lo arrebató.

Ledecky, medalla de oro en los Juegos de Río de Janeiro 2016 y segunda en Tokio, suma ya 11 medallas olímpicas, siete de ellas de oro.

Titmus lideró todo el recorrido, luchando inicialmente con Ledecky y luego con McIntosh en los últimos 100.

La australiana estuvo dentro del ritmo de récord mundial en el primer giro, y de nuevo en la marca de 250, pero su tiempo final de tres minutos 57,49 segundos quedó muy lejos de su propia marca de 3:55,38 establecida en Fukuoka, Japón, el año pasado.

McIntosh llegó a la línea de meta 0,88 segundos por detrás de Ledecky, que se quedó en 4:00.86.

"Mis piernas están un poco cansadas, pero me siento más aliviada, probablemente he sentido la expectación y la presión de esta carrera más que nada en mi vida, para ser honesta", dijo Titmus.

"Soy bastante buena manejando la presión, pero sin duda la he sentido, y el olimpismo es diferente, no es como cualquier otra cosa y no se trata de lo rápido que vayas", añadió.

"Se trata de llegar primero al muro, así que estoy muy contenta de haberlo hecho esta noche". (Reportaje adicional de Rohith Nair, Editado en español por Daniela Desantis)

Reuters