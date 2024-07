autoridad electoral dice que maduro ganó las elecciones en venezuela

(Actualiza con resultados de las elecciones. Cambia redaccíón)

Por Deisy Buitrago, Mayela Armas y Vivian Sequera

CARACAS, 28 jul (Reuters) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue reelegido el domingo con el 51,20% de los votos, anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE), pese a que la oposición había atraído un apasionado apoyo y tenía ventaja en los sondeos.

El mandatario obtuvo unos 5,1 millones de votos frente a su más cercano rival, el candidato de la coalición opositora, Edmundo González, de 74 años, con unos 4,4 millones de boletas o un 44,2% del total, dijo el presidente del Consejo, Elvis Amoroso al leer el primer boletín de datos oficiales la madrugada del lunes.

Amoroso dijo que hubo retrasos en la transmisión de los resultados, desde los centros al puesto de escrutinio nacional, debido a una "agresión" al sistema, pero no dio detalles.

Una encuesta de Edison Research, conocida por sus sondeos sobre elecciones en Estados Unidos, había pronosticado en una encuesta a boca de urna que González ganaría con el 65% de los votos, mientras que Maduro obtendría el 31%.

La firma local Meganalisis había pronosticado un 65% de los votos para González y poco menos del 14% para Maduro.

"No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenzas no pudieron ahora y no podrán jamás", dijo Maduro poco después de los resultados al hablar desde el palacio de gobierno.

El exconductor de autobus de 61 años ganó su primera elección en 2013 y fue reelegido por otros seis años de Gobierno en los comicios de mayo del 2018, unas elecciones vistas por países occidentales como fraudulentas y en las que no participó la oposición.

Maduro dijo que su triunfo era el de la paz y la estabilidad.

El sucesor del fallecido presidente Hugo Chávez dijo durante la campaña que era el único que podía garantizar la paz social y la recuperación económica, a pesar de que fue durante su gestión que se disparó la hiperinflación, una aguda escasez de alimentos, medicinas, asi como un derrumbe de la producción petrolera.

Desde al menos 2015, unos 7,7 millones de venezolanos han migrado, principalmente a países de la región, huyendo de la crisis económica y política.

Con un férreo control de las instituciones, incluido el CNE, visto por críticos y opositores como un brazo del Gobierno, Maduro se impuso en una contienda descrita como desigual por analistas.

De acuerdo con la Constitución, el próximo 10 de enero Maduro debe jurar un tercer mandato de seis años. (Reporte de Vivian Sequera, Julia Symmes Cobb, Deisy Buitrago y Mayela Armas. Reporte adicional de Tibisay Romero en Valencia, Mircely Guanipa en Maracay, María Ramírez en Puerto Ordaz, Mariela Nava en Maracaibo, Tathiana Ortiz en San Cristóbal, Keren Torres en Barquisimeto, Venezuela, y Corina Pons en Tenerife. Editado por Juana Casas y Javier López de Lérida)

Reuters