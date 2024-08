Ayoub Ghadfa se cuelga la primera plata del boxeo español en 24 años

El púgil español Ayoub Ghadfa fue derrotado el sábado en la final del peso superpesado (+92 kg) de los Juegos de París-2024 y se quedó con una medalla de plata que ningún compatriota alcanzaba en boxeo desde Sídney-2000.

Ghadfa, que pugnaba por ser el primer campeón olímpico del boxeo español, fue superado por el uzbeko Bakhodir Jalolov, defensor del título, por decisión unánime (5-0) sobre el ring de la pista central de Roland Garros.

"La plata me sabe un poco agridulce, porque quería el oro. Pero he rendido bien, lo he dado todo y me llevo una medalla que no es poco", dijo el púgil nacido en Marbella (sur) en la zona mixta.

La plata de Ghadfa y el bronce que logró Enmanuel Reyes en el peso pesado (-92 kg) de París son las dos primeras medallas olímpicas del boxeo español desde Sídney-2000.

"El equipo está creciendo y estamos muy orgullosos", afirmó Ghadfa, de 25 años. "Vamos a seguir adelante".

El actual entrenador del equipo español, Rafael Lozano, fue el anterior medallista olímpico del país, con un bronce de Atlanta-1996 y una plata de Sídney-2000.

En total, el boxeo español tiene un palmarés de tres platas y tres bronces.

La asignatura pendiente del oro estuvo cerca de aprobarla Ayoub Ghadfa, un gigantón de casi dos metros de padres marroquíes.

Ghadfa comenzó a practicar deportes de combate por consejo de su padre, que se lo recomendó para defenderse del racismo y las burlas por sobrepeso que sufría de compañeros en su escuela.

Después del kickboxing, Ayoub pasó a centrarse en el boxeo cuando estudiaba la carrera de Ciencias del Deporte. El propio Rafael Lozano se impresionó al verlo por primera vez y lo reclutó para su equipo, con el que progresó hasta ser subcampeón de Europa en 2022 y campeón este mismo año.

- El sueño de Roland Garros -

El sábado, Ghadfa soñaba con coronarse campeón olímpico en Roland Garros, escenario muy simbólico para el deporte español por los 14 triunfos que consiguió el tenista Rafael Nadal en el Grand Slam parisino.

Ghadfa ya había confirmado su potencial sobre el cuadrilátero de la pista Philippe-Chatrier, donde el miércoles batió al francés Djamili-Dini Aboudou en medio de una olla a presión de 15.000 espectadores locales.

Pero en la final del sábado, con relativa igualdad de apoyos en las gradas, Ghadfa chocó con un oponente de mucha mayor envergadura.

Campeón en los Juegos de Tokio-2020, Jalolov dominó la pelea desde el principio, con pasajes en los que avasalló a golpes a su rival, y le entregó a Uzbekistán su quinto oro en boxeo masculino de París-2024.

"Lo di todo pero la verdad es que se podía hacer más", lamentó Ghadfa. "Al final faltan algunos años más de experiencia. Ahora estoy teniendo más soltura en el ring, me encuentro cada vez mejor".

"Ahora hay que prepararse para (los Juegos de) Los Ángeles o para lo que venga", añadió Ghadfa, que se plantearía probarse en el boxeo profesional si llega alguna oferta.

Gbv/dbh

AFP