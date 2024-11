Bagnaia saldrá desde la pole en Barcelona, Martín cuarto

El italiano Francesco Bagnaia, de Ducati, partirá desde la pole en el Gran Premio Solidaridad de Barcelona, última cita de la temporada de MotoGP, mientras que el líder del mundial, el español Jorge Martín, de Ducati-Pramac, saldrá desde la segunda línea de la parrilla, en la cuarta posición.

El turinés, que está a 24 puntos del madrileño (con 37 por repartir entre este sábado y el domingo), voló en las clasificaciones y metió presión sobre su rival, un poco más lento, en la lucha por el título.

Bagnaia, bicampeón, saldrá delante del español Aleix Espargaró (Aprilia), que estará en la primera línea en la 255ª y última carrera en MotoGP. También estará en esa fila su compatriota Marc Márquez (Ducati-Gresini).

Martín, subcampeón del mundo, se tuvo que conformar con la cuarta plaza, desde la que arrancará tanto en el esprint del sábado como en el el Gran Premio del domingo.

Junto a él, en segunda línea, partirán su compañero italiano Franco Morbidelli (Ducati-Pramac) y el novato español Pedro Acosta (GasGas-Tech3).

"Será muy importante la salida, vamos a intentarlo todo. He intentado dar rueda a muchos pilotos porque necesito meterlos; Aleix lo ha hecho solo al ayudar a Jorge, que creo que en la curva 2 ya estará segundo. No será fácil al principio de la esprint, porque hay que ir con cuidado para no desgastar", declaró Pecco Bagnaia a la cadena de televisión DAZN.

Bagnaia necesita ganar el sprint el sábado para tener alguna esperanza de superar a Martin en el gran premio del domingo y conseguir su tercer título mundial consecutivo.

Martin, por su parte, puede proclamarse campeón el sábado si consigue que su Ducati supere el esprint. "Esta tarde no será fácil", dijo Bagnaia. "Pero tenemos que intentar ganar y aprovecharlo mañana (domingo).

Es "muy importante empezar bien y liderar desde el principio, tal vez abrir un poco de brecha. Lo intentaré todo", incidió.

AFP