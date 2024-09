banco central de colombia mantiene ritmo de recorte de tasa en medio de amplia división

(Actualiza con decisión y comentarios de funcionarios)

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 30 sep (Reuters) - El Banco Central de Colombia recortó el lunes en 50 puntos base su tasa de interés de referencia a 10,25%, en una decisión ampliamente dividida entre el directorio del organismo y en medio de la prudencia por la incertidumbre sobre el ritmo de convergencia de la inflación a la meta.

En un reciente sondeo de Reuters, 13 de los 26 analistas consultados esperaban que el Banco Central mantuviera el ritmo de reducción de 50 puntos base de las cuatro anteriores reuniones, en tanto que la otra mitad se inclinaba por una aceleración en la disminución de 75 puntos base.

La decisión contó con el voto de cuatro de los siete miembros de la junta directiva del banco emisor, en tanto que los restantes tres pidieron una reducción de 75 puntos base.

"La decisión adoptada en la sesión de hoy continúa apoyando la recuperación del crecimiento económico y mantiene la prudencia requerida dados los riesgos que subsisten sobre el comportamiento de la inflación", dijo a periodistas el gerente del banco, Leonardo Villar, quien fue reelegido en su cargo por otros cuatro años.

Con la decisión del lunes, el Banco Central acumula una disminución de 275 puntos base en su tasa de interés desde que inició el ciclo bajista, en diciembre del año pasado.

Se trata de la tasa de interés más baja del banco emisor desde septiembre del 2022.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, lamentó que la mayoría del directorio no hubiera reducido en una mayor magnitud el costo del dinero.

"Lamento que nuevamente la decisión no sea unánime y no sea posible seguir bajando las tasas al ritmo en que se esperaba", dijo el funcionario. "Era el momento oportuno para cambiar de 50 a 75 puntos base, no fue posible".

La reunión del Banco Central colombiano se dio en momentos en que han crecido las apuestas a una mayor probabilidad de que la Reserva Federal estadounidense reduzca en noviembre sus tasas de interés en medio punto porcentual por segundo mes consecutivo.

"A pesar de la reducción de la tasa de interés en 50 punto base y de las expectativas de recortes adicionales por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, las primas de riesgo en América Latina aumentaron y en Colombia lo hicieron en mayor proporción", explicó Villar.

"Ello está vinculado, entre otros factores, a la reducción en los precios del petróleo y a la retadora situación fiscal", sostuvo el directivo.

La inflación de la cuarta economía de América Latina disminuyó a un 6,12% interanual al cierre de agosto, pero aún se mantiene por encima de la meta oficial de 3%.

Bonilla dijo la semana pasada que la economía crecería este año por encima del 2%, un número mejor que la meta oficial de 1,7%.

En el sondeo de Reuters, el mercado mantuvo sus expectativas de que el Banco Central llevará su tasa de interés a un 8,75% al cierre de este año y a un 6% en 2025. (Reporte de Nelson Bocanegra y Carlos Vargas, Editado por Luis Jaime Acosta)

Reuters