Bangladés espera un gobierno en funciones, que podría incluir al nobel yunus

Por Ruma Paul

DACCA, 6 ago (Reuters) -

El jefe del ejército de Bangladés se reunirá el martes con los líderes de las protestas estudiantiles, mientras el país espera la formación de un nuevo Gobierno un día después de que la primera ministra Sheikh Hasina dimitiera y tras un violento levantamiento en su contra.

El tráfico era más fluido de lo habitual en las habitualmente caóticas calles de Dacca y las escuelas reabrieron con escasa asistencia tras haber cerrado a mediados de julio, al recrudecerse las protestas contra las cuotas en los empleos públicos. Unas 300 personas murieron y miles resultaron heridas en la violencia que asoló el país.

Las fábricas de confección, que suministran prendas de vestir a algunas de las principales marcas del mundo y son un pilar de la economía, permanecerán cerradas el martes y los planes de reapertura se anunciarán más adelante, según informó la principal asociación de fabricantes de prendas de vestir.

Los líderes estudiantiles, que encabezaron el movimiento contra las cuotas que se convirtió en un llamamiento para que Hasina dimitiera, dijeron a primera hora del martes que el premio Nobel de la Paz Muhamad Yunus sería el principal asesor del Gobierno en funciones.

"Cualquier Gobierno que no sea el que nosotros recomendamos no sería aceptado", dijo Nahid Islam, una de las principales organizadoras del movimiento estudiantil, en un vídeo en Facebook junto a otros tres organizadores. "No aceptaríamos ningún Gobierno apoyado o dirigido por el ejército".

"También hemos mantenido conversaciones con Muhamad Yunus y ha aceptado asumir esta responsabilidad por invitación nuestra", añadió Islam.

Yunus, de 84 años, y su Banco Grameen ganaron el premio Nobel de la Paz en 2006 por su labor para sacar a millones de personas de la pobreza concediendo pequeños préstamos de menos de 100 dólares a los pobres de las zonas rurales de Bangladés, pero en junio fue acusado por un tribunal de malversación de fondos que él negó.

Según las informaciones, Yunus se encuentra actualmente en París y no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters. En una entrevista grabada, Yunus dijo a la emisora india Times Now que el lunes era el "segundo día de la liberación" de Bangladés tras la guerra de 1971, en la que se independizó de Pakistán.

Pero afirmó que los bangladeshíes estaban enfadados con su vecina India por permitir que Hasina aterrizara allí tras huir de Dacca.

"India es nuestro mejor amigo... La gente está enfadada con India porque estáis apoyando a la persona que destruyó nuestras vidas", dijo Yunus.

Hasina aterrizó el lunes en un aeródromo militar en Hindon, cerca de Delhi, tras abandonar Dacca, según dijeron a Reuters dos fuentes del Gobierno indio, que añadieron que el asesor de Seguridad Nacional de India, Ajit Doval, se reunió allí con ella. No dieron más detalles sobre su estancia o sus planes.

El ministro de Asuntos Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, habló el martes por la mañana en una reunión a puerta cerrada de todos los partidos en el Parlamento sobre la crisis en Bangladés. No hubo detalles disponibles de inmediato.

Nuevas elecciones previstas

El jefe del ejército bangladeshí, general Waker-Uz-Zaman, tiene previsto reunirse con los organizadores de las protestas el martes a las 12.00 hora local (06.00 GMT), según informó el ejército en un comunicado, un día después de que Zaman anunciara la dimisión de Hasina en un discurso televisado y afirmara que se formaría un Gobierno en funciones.

Multitudes jubilosas irrumpieron sin oposición en el opulento recinto de la residencia de Hasina tras su huida, llevándose muebles y televisores saqueados. Un hombre balanceaba sobre su cabeza una silla de terciopelo rojo y bordes dorados. Otro sostenía un brazo lleno de jarrones.

"Hago un llamamiento al pueblo de Bangladés para que dé muestras de moderación y calma en este momento de transición en nuestro camino democrático", dijo el martes Tarique Rahman, jefe en funciones en el exilio del opositor Partido Nacionalista de Bangladés (BNP), en una publicación en X.

"Sería contrario al espíritu de la revolución que la gente decidiera tomarse la justicia por su mano sin el debido proceso", añadió.

El jefe del ejército, Zaman, dijo que había mantenido conversaciones con líderes de los principales partidos políticos —excluida la Liga Awami de Hasina, que gobierna desde hace tiempo— para discutir el camino a seguir y que estaba previsto que mantuviera conversaciones con el presidente, Mohamed Shahabuddin.

El presidente Shahabuddin dijo en un discurso televisado a última hora del lunes que el Gobierno provisional convocaría elecciones lo antes posible tras consultar a todos los partidos y partes interesadas.

También dijo que se había "decidido por unanimidad" liberar inmediatamente a la presidenta del BNP y némesis de Hasina, Begum Khaleda Zia, condenada y encarcelada por un caso de corrupción en 2018, pero trasladada a un hospital un año después al deteriorarse su salud. Zia, de 78 años, es la madre de Rahman, jefe interino del BNP, y ha negado las acusaciones en su contra.

Un portavoz del BNP dijo el lunes que Zia estaba en el hospital y que "aclarará todos los cargos legalmente y saldrá pronto".

Hasina, de 76 años, había gobernado desde que en 2009 venciese a Zia en una lucha por el poder que duró décadas.

El diario Indian Express informó de que Hasina había sido trasladada a un "piso franco" tras su llegada a Hindon y que era probable que viajara al Reino Unido. Reuters no pudo verificar inmediatamente esta información. (Reporte de Ruma Paul en Dhaka, Sudipto Ganguly en Mumbai y Kanjyik Ghosh en Bengaluru; redacción de Shivam Patel; edición de Raju Gopalakrishnan; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

Reuters