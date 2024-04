Baptista: "Ganar al City le dará aire al Real Madrid para intentar ganar Liga y Champions"

El ex futbolista del Real Madrid Julio Baptista aseguró este viernes que eliminar al Manchester City en cuartos de final de la Liga de Campeones hace "más fuertes" a los de Carlo Ancelotti y les "dará aire" para "intentar ganar" la Liga y la Champions, al mismo tiempo que lamentó los episodios racistas contra Vinícius Júnior, que calificó de "la parte más fea del fútbol".

"Siempre ganar le hace el equipo más fuerte y aún más por cómo fue el partido. Un partido duro, que el Madrid consiguió resistir y yo creo que estar en semifinales de Champions para el Madrid, sobre todo estando como está en liga, le da mucho aire para intentar conseguir las dos competiciones", dijo el brasileño en el evento 'ELCLÁSICO' de Mahou, junto a Carles Puyol ,para preparar la previa del partido y celebrar el sentimiento de pertenencia de los aficionados.

Baptista destacó el "ADN" del Real Madrid en eliminatorias como las del City. "En los momentos más difíciles los jugadores consiguen sacar lo mejor de cada uno. Fue un partido muy difícil, el City les puso contra las cuerdas. Aún así, en el fútbol hay que hacer todo bien para poder ganar", defendió el exfutbolista.

"Es el máximo campeón de la Champions. Todos los equipos, no tienen miedo, pero sí respeto al Real Madrid, por lo que pueden hacer dentro de la Champions. Saben que es un equipo muy peligroso y en cualquier momento se pueden llevar los partidos por ese ADN que tienen", agregó sobre el favoritismo de los blancos a partir de ahora en la competición.

Y también para el Clásico ante el FC Barcelona, al que el Real Madrid llega "muy bien", con ocho puntos de ventaja. "Es un partido en el que el Barça tiene que ganar para hacer algo por la Liga, tienen mucha más presión. Los dos equipos están en dos puntos totalmente distintos", analizó.

"El Madrid con el pase a semifinales de Champions, la energía y todo lo que conlleva... Los jugadores están más frescos mentalmente y el Barça, quieren o no, anímicamente uno lo nota cuando sale de una competición y están a ocho puntos en la Liga", agregó.

Sin embargo, no duda de que este partido sigue siendo "uno de los más visionados en el mundo entero". "Todo el mundo tiene una expectativa tremenda para ver lo que puede pasar. Por parte de Barcelona, los jugadores más determinantes serán Raphinha, Lewandowski, Joao Félix... Del Madrid, no lo sé, porque no sabemos si Ancelotti va a guardar a algunos jugadores por el esfuerzo que acumularon ante el City", auguró.

Finalmente, lamentó el racismo en los estadios, "la parte más fea del fútbol" que "aún existe en estos tiempos". "Nosotros, junto con LaLiga, intentamos reprochar todos los actos que hay dentro y fuera del campo. Yo creo que no hay espacio más aún dentro del fútbol. Esto mejorará cuando creen una ley para las personas que cometan ese crimen y no puedan acudir a los estadios", opinó.

"Nunca es tarde. Es una cosa de educación, una cosa que viene de casa y si no podemos corregir una cosa que es de educación de cada uno, hay que ser un poco más duros", añadió sobre el tema, antes de mostrarse partidario del fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. "Si han intentado muchas veces ficharle, es porque es el mejor. Si llega a ser así, estará viniendo para el mejor club del mundo", concluyó.